Алексей Текслер на ёлке желаний: Давайте исполним мечты детей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной и членами областного правительства присоединились к Всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний».

В резиденции губернатора установлена необычная ёлка. На ней развесили шары, в которые поместили новогодние желания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. «Мы понимаем, что это не просто ёлка, не просто ёлочные украшения, а шары – это мечты детей. Они ждут исполнения своих желаний и каждый из нас сегодня является волшебником. Давайте исполним мечты детей и принесем им праздник и праздничное настроение», – Алексей Текслер.

В этом году на елку попали 57 шаров с желаниями детей. Это дети, страдающие онкогематологическими заболеваниями; дети, потерявшие родителей; дети, страдающие орфанными заболеваниями; дети военнослужащих, погибших при исполнении; дети с установленной инвалидностью; дети из неполных семей; дети из многодетных малоимущих семей.

В субботу, 19 декабря, губернатор вместе с супругой и Ириной, его заместители и члены регионального правительства сняли по одному шару с ёлки, чтобы исполнить желание ребенка.

Алексей Текслер исполнит мечту Арсения из Карабаша и подарит ему гироскутер. Ирина Текслер сняла шар с желанием тройняшек Даши, Вики и Димы из Челябинска и подарит им велосипеды.

Уполномоченному по правам ребенка Евгении Майоровой также достались желания тройни – двух сестренок 17 и 9 лет и их четырехлетнего братика из Кусы. Они мечтают о скрипке, парковке и сладостях. Все дети получат свои подарки до наступления Нового года.

«Наша «Ёлка желаний» стала традиционной и в этом году в каждом муниципалитете будет проведена такая акция. К ней присоединились бизнесмены, различные предприятия и просто неравнодушные люди.», - подчеркнул Алексей Текслер.

Главе Магнитогорска Сергею Бердникову достался шар с желанием восьмилетней Дарьи, рассказали в мэрии. Девочка мечтает о лыжах и коньках. И в этот Новый год градоначальник исполнит желание ребенка.

Фото пресс-служб губернатора, главы Магнитогорска и Евгении Майоровой