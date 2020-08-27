Алексей Текслер остался недоволен ситуацией в Локомотивном

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сегодня, 27-го августа посетивший с большой инспекцией в Локомотивном городском округе, остался недоволен складывающейся здесь ситуацией.

Глава региона признался, что проблемы данного населенного пункта его удивили - в таком небольшом городе их, по его словам, можно было бы решать более активно.

Алексей Текслер выразил надежду, что его приезд взбодрит руководство муниципалитета и всех ответственных за городское хозяйство - в противном случае, заявил губернатор, придется "принимать кадровые решения".

"Здесь мы быстро порядок наведем, но вопросы у меня остаются, и я не удовлетворен тем, что я увидел в Локомотивном", - заявил руководитель области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в данном населенном пункте Алексей Текслер познакомился с ходом реконструкции магистрального водовода (водоснабжение Локомотивного осуществляется из артезианских скважин по водоводу протяженностью 30 километров, построенного в 1967-м году).

Степень износа объекта составляет 70 процентов. Реконструкция водовода ведется, однако для завершения всех работ требуется еще 54 миллиона рублей.

"О проблемах с водоводом я знал еще в прошлом году. Соответствующие решения были приняты, и ремонт водовода будет завершен", - подчеркнул Алексей Текслер.

Он поручил отремонтировать водовод до холодов.

Еще одной проблемой, решить которую губернатор поручил в ближайшее время, является ситуация с мусорным полигоном, который расположен в Локомотивном и используется для размещения ТКО как самого муниципалитета, так и для складирования отходов Брединского и Карталинского муниципальных районов. Полигону не хватает мощностей уже сейчас.

Кроме того, в министерство экологии Челябинской области неоднократно поступали жалобы от местного населения на возгорания на полигоне - в муниципалитете будет организована соответствующая комиссионная проверка.

Также в ходе рабочего визита в Локомотивный, Алексей Текслер посетил расположенную здесь областную больницу, где в сентябре 2020-гогода завершат ремонт кровли, после чего проведут косметический ремонт и уберут последствия протекания крыши.

"Больница, в целом, в неплохом состоянии, но необходим ремонт кровли, который сделаем в этом году. Министр здравоохранения уже несколько раз здесь был, сразу определил проблемы и выделил деньги. Проблемы будут решены", - пообещал губернатор.

Также Алексей Текслер осмотрел местный дом культуры "Луч", в котором завершилась реконструкция. Жители сами выбрали этот объект для ремонта по региональной программе "Реальные дела". Теперь там отремонтирован фасад, в порядок приведены крыльцо и козырьки.

Губернатор положительно оценил проделанные работы, но отметил, что спортзал ДК нуждается в ремонте. Эта задача была поставлена перед местными чиновниками.

Следующий объект, где побывал глава региона , - ФОК "Лидер", в котором есть полноценный бассейн, площадка для воркаута, хоккейный корт. Алексей Текслер констатировал, что спортивно-оздоровительный комплекс выглядит достойно.