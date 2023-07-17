Алексей Текслер передал семье погибшего в СВО Евгения Бровко «Золотую звезду Героя России»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 17 июля, передал семье героически погибшего в СВО полковника Евгения Бровко медаль «Золотая Звезда Героя России», являющуюся знаком особого отличия, и почетную грамоту президента РФ Владимира Путина.

В церемонии приняли участие родные участника специальной военной операции, военнослужащие 90-й танковой дивизии, военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров и юнармейцы.

Алексей Текслер отметил, что Евгений Бровко был профессиональным военным, прошедшим все ступени личного послужного списка от курсанта до полковника.

«А самое главное – Евгений Анатольевич был настоящим патриотом, беззаветно преданным своей Родине, своему народу», – подчеркнул губернатор.

Замполит Чебаркульского гарнизона Евгений Бровко погиб при отражении атаки ВСУ в Артемовске в мае этого года. Он руководил действиями личного состава, получил множественные осколочные ранения, оказавшиеся смертельными.

«Боевой офицер, отец, супруг – Евгений Анатольевич будет вечно жить в нашей памяти, как и все герои специальной военной операции, павшие за Родину, за независимость нашей страны. Их подвиг бессмертен, всегда будет жить в нашем сердце, в нашей памяти. Мы глубоко скорбим о каждом, кто отдал жизнь во имя Родины. Сострадаем их семьям и сочувствуем близким, стараемся окружить их вниманием, заботой и верим в Победу, ради которой наши героические соотечественники отдали свои жизни», - сказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что для него большая честь и высокая ответственность – вручать семье погибшего героя высшую награду Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Алексей Текслер поручил внести предложения по увековечиванию памяти Евгения Бровко в Челябинской области.