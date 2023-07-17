17.07.2023
ММК снова признали лучшим производителем листового проката и металлопроката с покрытием
17.07.2023
Консультация юриста: депремирование работников
17.07.2023
Движение на перекрестке проспекта Победы и Краснознаменной закрыто до 18 июля
17.07.2023
С первого августа повысят пенсии: кому и в каком размере положена прибавка
17.07.2023
Взаимодействие женских консультаций с беременными женщинами выведут в Челябинской области на новый уровень
17.07.2023
За десять лет диспансеризацию прошли более полумиллиона жителей Челябинской области
Алексей Текслер передал семье погибшего в СВО Евгения Бровко «Золотую звезду Героя России»
12.07.2023
Работники ГРЦ Макеева собрали очередную партию гумпомощи бойцам СВО
12.07.2023
Представитель военного следственного отдела встретился с участниками СВО в госпитале ветеранов войн Челябинска
06.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
29.06.2023
Социальные работники окажут помощь участникам специальной военной операции
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города
15.07.2023
Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой
14.07.2023
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
14.07.2023
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023