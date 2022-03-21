Алексей Текслер подписал постановление об увольнении руководителя аппарата омбудсменов

Руководитель аппарата уполномоченных по правам человека, правам ребенка и защите прав предпринимателей в Челябинской области Татьяна Осипова освобождена от занимаемой должности.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановления, служебный контракт с Татьяной Осиповой расторгается по инициативе служащей. Она уволена с государственной службы с 17 марта 2022 года.

Напомним, в феврале 2022 году в аппарате трех Уполномоченных Челябинской области силовики провели оперативно-следственные действия.

Решение о создании единого аппарата трех региональных омбудсменов было принято в 2015 году, что объяснялось необходимостью оптимизации бюджетных расходов. Тогда же эсеры поднимали вопрос о слишком высокой зарплате будущего руководителя аппарата, но их не поддержали.