Алексей Текслер положительно оценил работы в сквере у «Юности» и на пешеходной зоне по Свободы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил ход благоустройства общественных пространств в столице Южного Урала.

Посетив - в компании мэра Челябинска Натальи Котовой и главы Центрального района Виктора Ереклинцева стройплощадку у дворца спорта «Юность», где в настоящее время создают сквер (до недавнего времени там размещалась площадка автовокзала), глава региона положительно оценил динамику работ на знаковом объекте Центрального района, который планируется закончить ко Дню города.

Как напоминают в пресс-службе областного правительства, проект реконструкции выбрали сами челябинцы, приняв участие в рейтинговом голосовании.

В рамках проекта будут обустроены прогулочные зоны, оборудовано освещение, установлены малые архитектурные формы и проведено озеленение. Также планируется установить возле «Юности» первую в Челябинске боул-чашу – бетонную конструкцию для скейтбординга и BMX.

Алексей Текслер подчеркнул, что реализация проекта благоустройства у ДС «Юность» входит в концепцию создания единого пешеходного маршрута по Челябинску.

«Дальше будет благоустройство Сада камней, благоустройство в сторону Алого поля. Центр, который еще несколько лет назад был, скажем так, недружелюбным к пешеходам, преображается на глазах. У нас единый план пешеходных зон по Челябинску, начиная от памятника Курчатову, - здесь новые пространства в районе набережных и дальше - выход на улицы Труда, Цвиллинга, Свободы и т.д. Так что считаю эту работу крайне важной, и жители, я вижу, очень позитивно относятся к тем изменениям, которые происходят», - сказал Алексей Текслер.

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Еще один крупный проект, который реализуется на гостевом маршруте в Челябинске, - обновление пешеходной зоны улицы Свободы на участке от Тимирязева до Плеханова. Здесь проходит полная замена покрытия пешеходных тротуаров на плитку, асфальтирование проездов и парковочных карманов, обустройство велодорожек. Проведен монтаж наружного освещения и новых светильников. На прогулочной территории появятся модульные скамьи и кресла, велопарковка. Кроме того, проектом предусмотрено дополнительное озеленение.

Алексей Текслер положительно оценил ход работ по благоустройству улицы Свободы и обозначил, что в перспективе проект должен быть продолжен до привокзальной площади, чтобы вся улица была реализована в единой концепции.

Также глава региона в рамках рабочей поездки посетил двор по проспекту Ленина, 30, который в этом году благоустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Непосредственное участие в обновлении дворового пространства приняли сами жители, профинансировав часть работ. В рамках проекта обновили дорогу, оборудовали парковочные места, отремонтировали тротуар, установили скамейки и урны, оборудовали спортивную и детскую площадки.

«Я считаю, что это очень успешный двор, где сами жители проявили инициативу. Вы знаете, что программа по комфортной городской среде работает вместе с соучастным финансированием жителей, мы видим, когда сильное ТСЖ, сильное руководство, тогда идет организация людей, и в конечном счете вместе с жителями мы делаем хорошие, красивые, интересные проекты. Мы будем максимально способствовать продвижению такого рода инициатив жителей», – заявил Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор отметил, что при реализации проектов благоустройства всегда важно подключать к работе жителей и спрашивать их мнение: «Благоустройством мы занимаемся не только в Челябинске, а во всех наших городах, населенных пунктах. Программа работает, плюс подключили инструмент инициативного бюджетирования, где сами жители определяются с проектами и где их делать. Да и объекты по комфортной городской среде тоже выбираются самими жителями. Недавно закончилось рейтинговое голосование, больше полумиллиона человека проголосовало за те или иные объекты. Так что очень важно, что мы занимаемся благоустройством вместе с жителями и спрашиваем их мнение».

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что работы по благоустройству проходят во всех 43-х муниципалитетах Челябинской области. Во время своих рабочих визитов в территории Алексей Текслер будет уделять особое внимание объектам, на которых ведется реконструкция, обращая внимание на качество и сроки выполнения работ подрядчиками.

В своем телеграм-канале губернатор сообщил, что активные поездки по городам и районам Южного Урала начнутся в скором времени, и ход благоустройства объектов он будет проверять лично.