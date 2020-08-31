Алексей Текслер поручил благоустроить в Коркино стихийный рынок

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 31-го августа, побывал с рабочим визитом в Коркинском муниципальном районе, где между делом купил облепиху у местной жительницы Лидии Николаевны.

Покупка собственноручно выращенных пенсионеркой ягод в результате вылилась в новое поручение – благоустроить неорганизованный мини-рынок. Об этом глава региона написал на своей официальной странице в ВКонтакте.

«Сегодня в Коркино увидел небольшой стихийный рынок, где каждый желающий продаёт свой садовый урожай, цветы, грибы. Подошёл пообщаться. Купил яблоки и облепиху у местной жительницы Лидии Николаевны. Все это она вырастила сама. Выяснилось, что рынок неорганизованный, но на этом месте он очень давно. Дал поручение благоустроить, поставить прилавки», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что такие точки есть в каждом городе и посёлке. По его мнению, не нужно пытаться их перемещать, брать у людей плату.

«Нужно давать людям возможность продавать урожай, создавать комфортные условия. Поручу главам обратить внимание на этот вопрос», - пообещал Алексей Текслер.

Южноуральцы активно читают и комментируют этот пост, соглашаясь с позицией губернатора, говоря о важности поддержки садоводов, советуя и дальше делать такие неожиданные остановки, радуясь, что глава региона любит натурпродукты без пестицидов, а также – традиционно – обозначают проблемы в других территориях Челябинской области и приглашают Алексея Текслера в гости.

Фото со страницы губернатора в ВК