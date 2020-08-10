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Алексей Текслер поручил закончить все общественные пространства в Челябинске к десятому сентября

Общество
Сегодня, 12:08
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Автор: 
Евгения Александрова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил закончить все общественные пространства, благоустраиваемые в столице Южного Урала в этом году, к десятому сентября.

Такое поручение глава региона дал в ходе состоявшегося вчера, девятого августа, объезда объектов благоустройства. Вместе с Алексеем Текслером в поездке принимала участие глава Челябинска Наталья Котова, о результатах которой градоначальница рассказала участникам аппаратного совещания в понедельник, десятого августа.

«Объезд длился почти пять часов. Посетили основные точки благоустройства. Побывали на пешеходной зоне набережной реки Миасс. Это строящийся объект, по которому были высказаны замечания по срокам выполнения работ, потому что подрядчиком не соблюдается график. Были даны поручения в кратчайшие сроки нарастить объемы. За выполнением подрядчиком своих обязательств вместе с министром буду отвечать и я», - отметила Наталья Котова.

Также глава Челябинска и губернатор проверили ход благоустройства общественного пространства в Курчатовском районе – на проспекте Победы (участок от улицы Молодогвардейцев до Ворошилова), побывали на трех общественных пространствах Металлургического района (два – на Шоссе Металлургов и одно – на улице Байкальской).

В Ленинском районе Наталья Котова и Алексей Текслер посмотрели, как продвигаются работы на набережной озера Смолино (территория за медицинским центром, рядом с дворцом культуры ЧТПЗ).

Последней территорией, где побывали представители власти, стал строящийся сквер на пересечении улицы Цвиллинга и Лазаретной в Советском районе.

«На всех объектах велись работы, все подрядчики работают практически в соответствии с графиками, есть небольшие отставания по поставкам материалов. В связи с этим возникли некоторые отставания в укладке – не сильно большие. Провели с подрядчиками переговоры. Алексей Текслер поручил до десятого сентября закончить работы на всех общественных пространствах Челябинска», - сказала Наталья Котова.

Мэр города подчеркнула, что это касается всех общественных пространств областного центра (их в этом году 11, благоустраиваются по федеральной программе «Формирование современной городской среды), а не только тех, где побывал губернатор.

«Единственный район, для которого, наверное, сделаю исключение, - Тракторозаводский, потому что здесь подрядчики зашли на работы недавно. За эти пространства, помимо главы района, полностью отвечает Александр Астахов (зам Котовой по городскому хозяйству – прим.). Есть опасения, что в сроки, установленные контрактам, они не уложатся», - отметила Наталья Котова.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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