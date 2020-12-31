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31.12.2020 15:21
Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Новым 2021 годом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с наступающим Новым 2021 годом.

Глава региона отметил, что уходящий 2020 год был сложным. Пандемия коронавирусной инфекции откорректировала многие планы, заставила жить в непривычном режиме повышенной готовности, проверила на прочность здравоохранение, социальные службы, органы власти и многие иные сферы, негативно отразилась на экономике.

Завершающийся год был непростым и для самих жителей,в ряд семей он принес горечь потерь.

Но то же время этот год научил нас бережней относиться друг к другу, дорожить возможностью живого общения, ценить доверие и чувство взаимовыручки.

Текслер напомнил, что коронавирус коснулся и его семьи. Глава региона провел на самоизоляции две недели, переболели ковидом и некоторые его родные, поэтому он прекрасно понимает всю сложность и ответственность ситуации.

«Вместе мы достойно отвечаем на этот вызов: мобилизовались, научились жить по-новому. С особой силой ощутили, как важно беречь друг друга, помогать ближним, действовать сообща», - отметил губернатор и выразил особую благодарность медикам, которые приняли удар пандемии и бьются за каждую жизнь. Кроме того, слова признательности заслуживают и тысячи неравнодушных южноуральцев, которые откликнулись на призыв тех, кому было особенно тяжело в условиях самоизоляции, волонтерам, приходившим на помощь.

Алексей Текслер подчеркнул, что пандемия не отменила главного - область продолжила движение вперед. Продолжилось благоустройство городов и сёл, строительство дорог, домов, больниц, детских садов и школ. Создавались новые производства, не прекращались работы на полях.

Оказывалась помощь всем семьям с детьми, дополнительная поддержка была предоставлена тем, кто оказался в трудной ситуации.Были предусмотрены меры поддержки и для малого бизнеса.

«Все это сохранится и в 2021 году. Мы обязательно продолжим развитие, будем воплощать в реальность наши совместные планы и проекты, добиваться улучшения жизни людей», - заверил губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил южноуральцевза трудолюбие и силу духа, за неравнодушие и целеустремленностьи от всего сердца пожелал землякам крепкого здоровья и счастья.«Мы встречаем Новый год в окружении родных и близких, в ожидании новых перемен. Пусть сбудутся все мечты.Счастья и здоровья каждой семье, каждому из вас».

Новый год
Алексей Текслер
Челябинск
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25.12.2020 14:35
В Челябинске и Пласте ученики двух классов изолированы как контактные по ковиду
25.12.2020 14:24
В Челябинске пьяные сотрудники автомойки угнали машину клиента
25.12.2020 14:14
Челябинца приговорили к реальному сроку за оскорбление судьи и гособвинителя
25.12.2020 13:58
Болельщики посылают почтовые «приветы» родным и близким с чемпионата России по фигурному катанию
25.12.2020 13:28
В Челябинск прилетели звезды мирового фигурного катания
25.12.2020 13:26
В Челябинскую область поступила четвертая крупная партия вакцины от ковида
25.12.2020 13:11
В СК завершили расследование дела о разврате в детском лагере Челябинска
25.12.2020 13:08
Алексей Текслер объяснил, почему пока не делает прививку от ковида
25.12.2020 12:39
Группа ВТБ: уральцы вдвое сократили траты на шампанское перед Новым годом
25.12.2020 12:38
Ашинца, заживо сжегшего родственников жены, приговорили к 19 годам
25.12.2020 12:25
Челябинку будут судить за сексуальное насилие и жестокое убийство мужчины
25.12.2020 11:57
В Челябинской области число случаев ковида превысило 34 тысячи
25.12.2020 11:55
УФАС проверит компанию из Магнитогорска за использование фото Кейт Бекинсейл
25.12.2020 11:42
Пожарные подарили спасенному из-под завалов в Магнитогорске Ване машину
25.12.2020 11:39
Челябинская область пока не вводит дополнительные ограничения из-за ковида
25.12.2020 11:37
Виктор Рашников и Павел Шиляев поздравили ХК «Металлург» с 65-летием
25.12.2020 11:17
В нацпарке «Зигальга» появятся дома на колёсах для путешественников
25.12.2020 11:15
Сегодня станут известны имена новых чемпионов России по фигурному катанию
25.12.2020 11:07
В Златоусте устранена крупная коммунальная авария
25.12.2020 11:04
В Исторический музей Южного Урала передана капсула времени с посланиями в год 100-летия Победы
25.12.2020 10:46
В Иерусалимский храм Челябинска привезли список иконы, хранящейся в Московском Кремле
25.12.2020 10:32
Юной автоледи, которая насмерть сбила инспектора ДПС в Челябинске, сократили срок
25.12.2020 10:30
«Россети Урал» презентовали пилотный проект по цифровой трансформации
25.12.2020 10:28
Текслер – о сроках действия режима повышенной готовности в Челябинской области
25.12.2020 10:27
В Челябинской области расширили список претендентов на льготный статус
25.12.2020 10:25
На набережной Миасса в Челябинске загорятся искусственные звезды
25.12.2020 10:20
Главой Коркино избран Вадим Галямов
24.12.2020 23:40
НМУ объявлены на территории шести городов Челябинской области
24.12.2020 23:35
В пятницу в Челябинской области легкий морозец
24.12.2020 23:25
Анонсы событий и мероприятий на 25 декабря
24.12.2020 22:19
Кому в Челябинской области предоставят выходной 31 декабря и придется ли его отрабатывать
24.12.2020 21:48
В Челябинске официально открылся чемпионат России по фигурному катанию
24.12.2020 21:06
В Челябинске «оживут» работы Сальвадора Дали
24.12.2020 20:49
Челябинские чиновники с помощью Ёлки желаний исполняют детские мечты