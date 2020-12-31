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Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Новым 2021 годом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с наступающим Новым 2021 годом.

Глава региона отметил, что уходящий 2020 год был сложным. Пандемия коронавирусной инфекции откорректировала многие планы, заставила жить в непривычном режиме повышенной готовности, проверила на прочность здравоохранение, социальные службы, органы власти и многие иные сферы, негативно отразилась на экономике.

Завершающийся год был непростым и для самих жителей,в ряд семей он принес горечь потерь.

Но то же время этот год научил нас бережней относиться друг к другу, дорожить возможностью живого общения, ценить доверие и чувство взаимовыручки.

Текслер напомнил, что коронавирус коснулся и его семьи. Глава региона провел на самоизоляции две недели, переболели ковидом и некоторые его родные, поэтому он прекрасно понимает всю сложность и ответственность ситуации.

«Вместе мы достойно отвечаем на этот вызов: мобилизовались, научились жить по-новому. С особой силой ощутили, как важно беречь друг друга, помогать ближним, действовать сообща», - отметил губернатор и выразил особую благодарность медикам, которые приняли удар пандемии и бьются за каждую жизнь. Кроме того, слова признательности заслуживают и тысячи неравнодушных южноуральцев, которые откликнулись на призыв тех, кому было особенно тяжело в условиях самоизоляции, волонтерам, приходившим на помощь.

Алексей Текслер подчеркнул, что пандемия не отменила главного - область продолжила движение вперед. Продолжилось благоустройство городов и сёл, строительство дорог, домов, больниц, детских садов и школ. Создавались новые производства, не прекращались работы на полях.

Оказывалась помощь всем семьям с детьми, дополнительная поддержка была предоставлена тем, кто оказался в трудной ситуации.Были предусмотрены меры поддержки и для малого бизнеса.

«Все это сохранится и в 2021 году. Мы обязательно продолжим развитие, будем воплощать в реальность наши совместные планы и проекты, добиваться улучшения жизни людей», - заверил губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил южноуральцевза трудолюбие и силу духа, за неравнодушие и целеустремленностьи от всего сердца пожелал землякам крепкого здоровья и счастья.«Мы встречаем Новый год в окружении родных и близких, в ожидании новых перемен. Пусть сбудутся все мечты.Счастья и здоровья каждой семье, каждому из вас».