Алексей Текслер проинспектировал родной район Челябинска

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава города Наталья Котова в субботу, 17 июля, проконтролировали ход ремонтных работ по благоустройству знаковых мест Металлургического района города Челябинска. Глава региона в этом районе родился и жил вместе с семьей до 16 лет.

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Первой точкой осмотра стал парк имени Тищенко. По словам главы региона, в 80-е годы этот парк был одним из лучших не только в Челябинске, но и во всей стране. Однако сейчас он во многом не соответствует современным требованиям. Мамы с колясками вынуждены объезжать огромные ямы, которые находятся прямо посреди пешеходных дорожек, а вечером в парке почти нет посетителей – многие боятся гулять по нему из-за плохого освещения.

«Мы раньше нечасто гуляли в парке в родном районе, приятнее было выезжать в центр, где более благоустроенно. Теперь, когда у нас родился ребенок, мы стали чаще здесь бывать, но ямы на дорогах очень раздражают», – рассказали жители района Кирилл и Полина Родыгины.

Реконструкция парка Тищенко начнется уже в этом году. На первом этапе займутся обновлением дорожек, на которые и жалуются местные жители. Вместо асфальта было решено положить бесфасочную плитку, позволяющую без проблем передвигаться по парку людям с особыми возможностями здоровья, велосипедистам и семьям с маленькими детьми. Кроме того, в ближайшее время в парке поставят новые скамейки и урны. В планах также – создание шахматного клуба и площадки для выгула собак.

«Парк должен отвечать современным требованиям. Когда он будет комфортным, тогда и людей в нем будем больше. Необходимо в следующем году сделать и качественное освещение, и достойные входные группы. Понятно, что аттракционы – это коммерческая история, но ведите переговоры. Уверен, после модернизации парк вновь станет знаковым местом для жителей», – обратился к руководству парка Алексей Текслер.

После прогулки по парку Алексей Текслер и Наталья Котова осмотрели спорткомлекс «Металлург», в котором занимается около полутора тысяч ребят. На самом стадионе уже отремонтировали беговые дорожки и зрительские трибуны. Губернатор обратил внимание на поле. Сейчас оно натуральное, но, по мнению главы региона, необходимо сделать искусственный газон.

Внутри комплекса покрасили лестницы, а также стены в коридорах и санузлах, заменили входные двери и установили 19 витражных окон.

«К осени внутренние помещения будут готовы, чтобы принять ребят, которые занимаются здесь различными видами спорта. Договорились, что в следующем году обновят футбольное поле. Рад, что руководство завода занимается благоустройством района», – отметил Алексей Текслер.

Третьим объектом стал сквер на Шоссе Металлургов, с инициативой благоустройства которого выступил ПАО ЧМК. Все желающие смогли поучаствовать в конкурсе проектов. На основе лучшего сегодня и проводится благоустройство. В сквере выложили дорожки из двухцветной плитки, установили фонари и скамейки. Алексей Текслер посоветовал руководству завода высадить также кустарники.

«Мы будем продолжать уделять внимание и этому району, и всем другим. В современном мире благоустройство и новые возможности для жителей определяют успешность того или иного города. Мы все хотим, чтобы Челябинск был комфортным городом для всех возрастов», – отметил Алексей Текслер.

Фото: Мария Белова