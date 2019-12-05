Алексей Текслер проверит, как Магнитогорск превращается во вторую столицу региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу, 6 декабря, отправится с рабочей поездкой в Магнитогорск.

Напомним, глава региона на ноябрьском заседании правительства обещал приехать в декабре в Магнитку для проверки хода реализации инициируемого им проекта «Магнитогорск – вторая столица Южного Урала».

Одним из крупнейших проектов развития Магнитогорска, по словам Алексея Текслера, стал парк «Притяжение». Планируется на территории в 400 гектаров, принадлежащей Магнитогорскому металлургическому комбинату, создать комфортную городскую среду качественно нового уровня. Строительство намечено начать в 2020 году. В парке появится музейно-образовательный комплекс, медицинский центр, спортивный кластер и благоустроенная парковая зона.

Как сообщил осведомленный источник, завтра, в ходе визита глава региона в администрации города проведет совещание, посвященное этой теме.

Кроме того, Алексей Текслер побывает на Магнитогорском металлургическом комбинате, посетит ряд городских объектов.

В субботу, 7 декабря, Алексей Текслер планирует принять участие в церемонии открытия I этапа Кубка мира по сноуборду, который пройдет на горнолыжном курорте «Металлург-Магнитогорск».

«Кроме того, губернатор планирует посетить ряд объектов в городе. А на следующий день принять участие в открытии этапа кубка мира по сноуборду, который пройдет на ГЛК на Банном», — сообщил источник в правительстве Челябинской области.