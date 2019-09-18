 «Притяжение» Магнитки на инвестиционном форуме в Москве

Сегодня, 18 сентября, в Москве начинает работу международный инвестиционный форум по недвижимости «PROEstate 2019», участие в котором принимает Магнитогорский металлургический комбинат.

Компания представит потенциальным партнерам уникальный проект по преобразованию городского пространства «Притяжение», инициатором которого выступил председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

Проект ориентирован на создание комфортной городской среды качественно нового уровня на территории в 400 гектаров, принадлежащей Магнитогорскому металлургическому комбинату. Здесь будут сконцентрированы современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты, где жители и гости города смогут активно отдыхать, заниматься спортом и получать качественную медицинскую помощь.

Запланированное начало строительства – 2020 год. На первом этапе, срок реализации которого составит пять лет, планируется создать на площади более 220 гектаров ядро дальнейшего формирования территории. Предполагается строительство музейно-образовательного комплекса, медицинского центра, спортивного кластера и благоустроенной парковой зоны. В музейно-образовательный комплекс войдут музей науки для взрослых и детей, музей истории металлургии и комбината, выставочные пространства с постоянными и временными экспозициями, библиотека, лекторий, научный центр, промышленные лаборатории и художественные мастерские.

Объектами спортивно-событийного кластера станут крытые и открытые площадки для игровых видов спорта, фитнес-центр, 50-метровый бассейн, ледовая арена, многочисленные пешие, беговые, лыжные и веломаршруты, комплекс сооружений для экстремальных видов спорта.

Новый многопрофильный медицинский центр вместит в себя возможности как для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, так и для реабилитации. Для работы в центре будут подготовлены и привлечены высококвалифицированные специалисты. Парковый комплекс будет устроен на территории более 160 гектаров. Он вместит зоны семейного отдыха с прогулочными дорожками, беседками, игровыми площадками, искусственными водоемами; зону активного отдыха с аттракционами; площадки для проведения культурных и спортивных мероприятий, а также природный парк. Вся территория будет объединена общей ландшафтной концепцией. Реализация проекта обеспечит качественно новый уровень образования, отдыха, доступности медицинских услуг и занятий спортом для жителей и гостей города. Планируется, что ежегодно посетителями объектов многофункционального парка могут стать несколько миллионов человек.

Столь масштабный проект предоставляет бизнесу хорошие возможности зарабатывать на трафике, продавая сопутствующие товары и оказывая различные услуги. Построенные объекты многофункционального парка будут способствовать созданию новых рабочих мест, в том числе в смежных индустриях, занимающихся обслуживанием парка и его объектов – клининг, охрана, музейное дело, ландшафтный дизайн и т.д.

Пространство парка планируется коммерциализировать за счёт размещения объектов уличной торговли и услуг. Кроме того, возможности для размещения бизнеса будут предусмотрены во всех основных зданиях проекта, общая площадь которых составит около 100 тыс. м².

Масштабный проект Магнитогорского металлургического комбината по развитию городской среды «Притяжение» открывает широкие возможности для развития бизнеса. Развитие бизнес-проектов возможно в таких областях, как образование, развлечения для детей, общественное питание, организация и проведение мероприятий, прокат оборудования, продажа спортивных и иных товаров.

Международный инвестиционный форум по недвижимости «PROEstate 2019» проходит с 18 по 20 сентября в московском конгресс-парке Radisson Collection Hotel. Это ключевое мероприятие по недвижимости в Центральной и Восточной Европе, объединяющее на своей площадке свыше 4300 лидеров отрасли из 33 стран. Мероприятие проводится с 2007 года и представляет собой площадку, где встречаются основные игроки рынка недвижимости. В числе делегатов форума – представители федеральных и региональных органов власти, инвестиционные, девелоперские и строительные структуры, управляющие и инжиниринговые компании, архитекторы, ритейлеры, консалтинговые и другие компании, представляющие рынок недвижимости, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».