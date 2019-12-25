«Дети - это святое»

Алексей Текслер считает целесообразным строительство детской хирургии в челябинском бору
Общество
Сегодня, 16:11
Автор: 
Евгения Александрова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал строительство детского хирургического корпуса, планируемое на территории челябинского городского бора, который является памятником природы регионального значения.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», вокруг этой ситуации много споров. Не все местные жители одобряют данную идею. Горожане, представители СМИ, общественники, занимающиеся вопросами экологии, обеспокоены судьбой особо охраняемой природной территории - люди боятся, что стройка погубит все деревья. Кроме того, челябинцев беспокоит отсутствие проекта детской хирургии.

Напомним, под застройку из бора нужно вывести – в соответствии с нормами СанПиН чуть более четырех гектаров. Сама детская хирургия (вместе со всеми коммуникациями, подъездными путями) займет, предположительно, около полутора гектаров. Остальные гектары, заявляли ранее в минэкологии региона, будут сохранены - лес там не тронут. Это же сегодня, 25-го декабря, во время прямой линии с южноуральцами (вопросы задают и СМИ, но жители - в приоритете) подтвердил и Алексей Текслер.

«Все работы нужно организовать таким образом, чтобы нанести минимальный вред окружающей среде. Взамен вырубленных деревьев – посадить крупномеры, компенсировать вырубку в полной мере», - отметил Алексей Текслер.

Также он заявил, что лес вокруг детского корпуса должен стать общедоступной, благоустроенной и чистой территорией (сейчас там, по словам главы региона, - валежник).

Что касается потребности Челябинской области в детской хирургии – новый корпус, подчеркнул губернатор, однозначно нужен региону.

«Сегодня детская областная больница находится в здании, которое строили под роддом. Там даже нет приемного покоя, маленькие палаты. Чтобы мы могли оказывать детям высокотехнологичную помощь, нужно новое здание (в старое не поместится современное оборудование, которое область планирует приобрести). Этот вопрос действительно стоит остро. Мы достучались до федерального центра, нас включили в национальный проект. Пока проекта у нас нет. Поэтому деньги начнут выделять с того времени, как он появится (финансирование рассчитано до 2024-го года). Как проект появится, начнем строить - с 2021-го года. Что касается выбора места, врачи разложили по полочкам, почему областная детская хирургия должна однозначно появиться на территории медгородка», - отметил Алексей Текслер.

Он напомнил, что вопрос изменения границ челябинского городского бора будет рассмотрен завтра, 26-го декабря, Законодательным собранием региона. К памятнику природу минэкологии предлагает добавить территорию почти в 60 гектаров, что в несколько раз превышает площадь, которую хотят забрать под детскую хирургию.

«Дети - это святое. А деревья мы постараемся максимально сохранить. Будем осуществлять за строителями строгий контроль. Призываю всех челябинцев подключаться к данной теме. Вместе мы сможем добиться причинения природе минимального ущерба», - подчеркнул глава региона.

Автор: 
Евгения Александрова
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Челябинский городской бор
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