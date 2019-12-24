Позиция минэкологии: Строительство детского больничного корпуса челябинскому бору не навредит

Представитель министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков рассказал о судьбе памятника природы регионального значения - челябинского городского бора, вокруг которого в связи с планируемым строительством онкогематологического отделения для лечения детей с онкологическими заболеваниями не утихают страсти.

Чтобы построить больничный корпус, у особо охраняемой природной территории собираются забрать приличную площадь. Такая перспектива не нравится многим.

Ситуацию прокомментировал представитель министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

«Мы поставили условие, чтобы все посадки, которые уберут при строительстве детского корпуса, были компенсированы в двойном размере. Деревья должны быть высажены в том же месте, вокруг больничного здания», - заявил Виталий Безруков.

По его словам, в соответствии с законом под застройку из территории Челябинского городского бора будет выведено четыре с небольшим гектара. Небольшие сосны, которые есть на той территории (подрост), - пересажены.

«Сам корпус будет занимать девять тысяч квадратных метров, это 0,9 гектара, плюс подъездные пути. Таким образом, общая площадь застройки всех коммуникаций и подъездных путей составит не более полутора гектаров. Остальная территория будет выведена из бора в соответствии с существующими нормативами по благоустройству и озеленению. Строить там больше ничего не будут, а вот очистка леса от сорняков, поваленных деревьев - предусмотрена. Вокруг больницы должен остаться чистый и красивый лес», - рассказал Виталий Безруков.

На этой неделе, 26-го декабря, вопрос изменения границ памятника природы регионального значения будет вынесен на Законодательное собрание Челябинской области. Из состава особо охраняемой территории предлагается исключить 4,23 гектара для расширения ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» и участок в полтора гектара, занятый захоронениями (в столице Южного Урала людей хоронили на территории бора в нарушение закона, самовольно расширяя территорию Митрофановского кладбища).

«По поводу границ кладбища вопрос остро стоял с 2015-го года, когда людей начали незаконно хоронить в городском бору. Мы подвергли корректировке границы, обошли каждую могилу - видите, извилистая линия (показывает на карте - прим.), чтобы вывести эти захоронения из бора. В противном случае останки челябинцев пришлось бы доставать из могил, чтобы перезахоранивать. Естественно, их родные будут против», - сообщил Виталий Безруков.

По его словам, сегодня поставлена четкая задача - больше ни одного метра на особо охраняемой природной территории не должно быть занято могилами. Митрофановское кладбище запрещено расширять. Можно лишь делать подзахоронения, то есть хоронить людей в непосредственной близости с уже существующими могилами их родных и близких.

В то же время минэкологии региона предлагает увеличить площадь Челябинского городского бора на 59,9 гектара, присоединив к ним участки леса, о которых давно говорили местные жители: начиная от Мелькомбината и заканчивая урочищем Монахи.

«Надеемся, депутаты единогласно проголосуют за изменение границ памятника природы регионального значение. Этот вопрос обсуждался давно. В последний год жители активно протестовали против строительства каких-либо объектов на участках, которые мы предлагаем присоединить к территории бора, площадь которого сегодня составляет тысячу 130 гектаров, а в случае одобрения инициативы об изменении границ особо охраняемой природной территории превысит тысячу 180 гектаров. Бор - это единая экосистема. Тем временем, ранее его площади выводились под застройку, в том числе под жилищное строительство. И к этому обстоятельству есть много вопросов. Лес надо сохранять, люди этого хотят», - заявил Виталий Безруков.

Он отметил, что в прошлом году новая команда министерства экологии поставила задачу максимально расширять площади памятников природы. В 2018-м году в Челябинской области была увеличена территория Каштакского бора - на двести гектаров, в этом году планируется расширить площадь Челябинского городского - почти на 60 гектаров, присоединив к нему как раз те участки леса, о которых говорили челябинцы.

«В соответствии с законом, если мы выводим какое-то количество гектаров, ровно столько же мы должны и добавить, то есть найти альтернативные площади. Мы попросили у города и забрали все те участки, которые ранее вывели из челябинского бора, то есть вернули их обратно», - сообщил Виталий Безруков.

По его словам, в следующем году вместе с главным управлением лесами Челябинской области минэкологии региона планирует высадить около 30-ти тысяч саженцев сосны в северной и южной частях бора, пострадавших от пожаров. Помимо этого, есть предложения от депутатов и общественных экологических движений высадить в южной части памятника природы около полутора-двух тысяч крупных саженцев сосен (высотой от полутора-двух метров и выше).

Тем временем, «АнтиСмог» сегодня, 24-го декабря, провел круглый стол, где как раз таки обсуждалась тема изменения границ ООПТ «Челябинский городской бор» и возможного строительства на его территории детского хирургического корпуса областной больницы.

Участники открытой дискуссии пришли к общему мнению: жители южноуральской столицы имеют право на получение полной и достоверной информации, касающейся целесообразности строительства больничного корпуса на территории городского бора. Челябинцы хотят знать, чем обоснованы сроки принятия решения о возведении здания, и можно ли их перенести. Также на круглом столе говорилось о комплексной долгосрочной программе сохранения и развития территории Челябинского городского бора.

Горожане обратились к губернатору региона Алексею Текслеру с настоятельной просьбой о продолжении дискуссии по теме городского бора с общественностью и участия в ней лиц, обладающих должным статусом и необходимыми компетенциями.

«Нам обещают, что к территории городского бора присоединят почти 60 гектаров со стороны Мельзавода, но люди и так давно считают эти места частью бора. И подобные действия со стороны чиновников воспримут как лукавство и манипуляции», - заметил эксперт Общественной палаты Челябинской области Дмитрий Добвня.

По словам руководителя общественной экологической организации «АнтиСмог» Михаила Махова, городскому бору нужна долголетняя стратегическая программа развития и содержания. Он уверен: даже хорошо, что вспыхнувший общественный конфликт привлек внимание жителей, специалистов и чиновников к ситуации вокруг бора.