Для отделения онкогематологии в Челябинске нужно вырубить часть бора

Власти Челябинской области ищут место под строительство современного онкогематологического отделения для лечения детей с онкологическими заболеваниями.

Возможность возведения необходимого для региона отделения появилась после включения Челябинской областной детской клинической больницы в первую очередь Федеральной программы по строительству детских больниц. На эти цели выделяются миллиарды рублей.

Об этом сообщила руководитель благотворительного общественного движения помощи онкобольным детям «Искорка» Евгения Майорова, которую губернатор рекомендовал на должность детского омбудсмена.

Но в Челябинске камнем преткновения может стать будущее место строительства. Дело в том, что отделение должно размещаться рядом с другими отделениями детской больницы.

«Очень важно, чтобы детское онкологическое отделение находилось рядом со всей нужной медицинской инфраструктурой», - отмечает Евгения Майорова и поясняет, что в ходе получения ребенком химиотерапия могут случиться серьезные осложнения. И если в срочном порядке не успеть оказать помощь, то ребенок может погибнуть.

На сегодня в Челябинске рассматриваются два варианта: разместить отделение на территории детской областной или перенести всю больницу в другое место. Второй вариант – совершенно не подходит, считает Евгения Майорова.

А вот с первым вариантом могут быть серьезные проблемы. Для строительства необходимо будет забрать часть бора. «Нашли проплешину в лесу, на которой растет валежник какой-то. Предложили сделать "санитарную очистку леса", убрать валежник, сухие и горелые деревья», - пояснила Евгения Майорова. При этом придется вырубить и часть здоровых деревьев, которые попадут в зону застройки. Взамен предлагается расширить границы существующего бора и высадить новые деревья.

Но отдавать часть бора даже ради здоровья детей готовы далеко не все чиновники, которым предстоит ставить свои подписи под разрешительными документами. Да и часть экологов выступит против уничтожения кусочка «легких» в нашем и так сильно загрязненном городе.

«Ну нет реально других вариантов! Их просто нет! А для многих детей и для больных раком тоже, это возрастающие шансы на жизнь, - считает Евгения Майорова. - Нельзя предавать детей, и не может быть этому оправданий».

Будущий омбудсмен, не понаслышке знающая проблемы детской онкологии, отмечает, что решение о площадке для онкогематологического отделения в бору должны были принять в Законодательном собрании области еще в ноябре 2019 года. Но вопрос так и не был рассмотрен.

Есть еще шанс успеть сделать это на последнем заседании текущего года – в декабре. И если решение не будет принято, то в Челябинске не построят онкогематологическое отделение к 2024 году, а может и вообще никогда.

Родители написали письмо на имя губернатора Алексея Текслера и председателя Заксобрания Владимира Мякуша.

«Нельзя предавать детей», - взывает к властям Евгения Майорова в надежде, что они проявят политическую волю и примут решение в пользу серьезно больных ребятишек, которые очень нуждаются в помощи.