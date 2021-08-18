В Челябинской области объявят международный конкурс на разработку архитектурных решений для кампуса

Власти Челябинской области намерены объявить международный конкурс на разработку архитектурных решений нового межуниверситетского кампуса в Челябинске.

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на аппаратном совещании с членами правительства и главами муниципальных образований.

Напомним, Челябинск вошел в число первых восьми городов в России, где будет построен кампус мирового уровня. Об этом сообщили накануне на заседании правительства РФ. Проект получит частичное федеральное финансирование.

«Этот проект будет у нас на особом контроле», - заверил губернатор Челябинской области.

Для реализации проекта межуниверситетского кампуса будет создана специальная команда

«Проведем международный архитектурный конкурс для того, чтобы наш кампус в архитектурном плане был запоминающимся объектом в регионе и мог конкурировать с любыми другими подобными объектами в мире», - поделился планами Алексей Текслер.

Проект регионального кампуса предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры общей площадью 126 тысяч 100 квадратных метров с созданием около пяти тысяч мест для размещения и проживания студентов, научно-педагогических работников и научных сотрудников. Кампус планируется разместить на двух площадках: реконструируемый квартал ЮУрГУ и прилегающая территория ЧелГУ.

По предварительным данным, на реализацию проекта будет направлено 9,3 миллиарда рублей. Из них объем предполагаемого софинансирования федерального бюджета - 60% (бюджетный грант), 40% - средства инвесторов.