Алексей Текслер в прямом эфире ответит на вопросы южноуральцев

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер впервые в практике региона ответит на вопросы, волнующие жителей, в прямом эфире каналов «Россия-24» и «ОТВ».

«В конце года принято подводить итоги и строить планы. При этом хочу опираться не на доклады чиновников, а на ваши мнения и пожелания», - обратился к южноуральцам глава региона.

Прямая линия состоится в среду, 25 декабря, с 14 до 16 часов. Жители могут направить свои вопросы, фото- или видеообращения в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм по хэштегу #спросиТекслера.

«Постараюсь за отведенное эфирное время ответить как можно большему количеству людей», - пообещал глава региона.

Южноуральцы активно задают свои вопросы губернатору в надеже получить полные ответы на них и, возможно, решить свои проблемы. Администрация Челябинска уже дала ответы на часть поступивших от горожан вопросов.

Так, Наталью Пархоменко интересует, почему человек должен платить за мусор дважды – по месту прописки и за квартиру, находящуюся в собственности. Такой же вопрос, когда место прописки и проживания не совпадает. Наталье сообщили: «Городским мусором занимается Центр коммунального сервиса. Все интересующие вопросы Вы можете задать, позвонив на горячую линию ЦКС - 8-351-200-33-83». Правда, Наталья тут же ответила, что в ЦКС благополучно посылают в правительство области. На этом ответы окончились.

Оксана просит губернатора помочь в решении вопроса с медицинскими препаратами для диабетиков. Ей посоветовали написать официальное обращение в приемную минздрава.

Наталья Колбасина попросила ответить на вопрос: «На каком основании в Магнитогорске срубили огромное количество здоровых целых деревьев, речь идет о десятках тысяч». Мэрия Магнитки дала ответ на этот вопрос, но он категорически не устроил жительницу.

Как и на ежегодной конференции с президентом Владимиром Путиным, губернатору задают вопрос про 31 декабря: «Алексей Леонидович, здравствуйте, очень хочется 31 декабря не работать, а спокойно готовиться к Новому году. Почему же Вы, по примеру других губернаторов, не сделаете 31 декабря выходным днем?». Ранее правительство высказывало свое мнение по этому вопросу.

Поступают вопросы по курительным смесям, по тарифам на тепло в Копейске и в новых пригородных микрорайонах Челябинска (здесь также большие вопросы и по прикреплению детей к поликлинике в Долгодеревенском), по плохой уборке дорог в частном секторе Коркино и Еманжелинска, по газификации, по плачевной ситуации в больнице №3 Магнитогорска. Челябинцев интересует, когда в городе появятся новые троллейбусы и трамваи, когда дольщики «Яркой жизни» (и других проблемных застройщиков) смогут получить свои квартиры, будет ли индексация зарплат, когда в Академ Риверсайд появится школа и многое другое.