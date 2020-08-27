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Алексей Текслер во время поездки в Карталинский район совершил свой фирменный разворот

Общество
Сегодня, 17:50
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Губернатор Челябинской области сегодня, 27-го августа, проверил исполнение своих поручений властями Карталинского района, где побывал с большой инспекцией.

Напомним, глава региона раскритиковал власти Карталов за неудовлетворительное состояние очистных сооружений, износ которых составляет 90 процентов.

Из областного бюджета в 2020 году району было выделено 19 миллионов рублей на капитальный ремонт очистных сооружений, однако конкурс дважды не состоялся.

«Просто разруха, объект ключевой. Десятилетиями не обращали внимания на объект, хотя он важный, от него зависит жизнеобеспечение», – подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор проверил также исполнение поручений по ремонту отделений МУЗ «Карталинская городская больница». В этом году проведены ремонты в дневном стационаре, неврологическом и хирургическом отделениях, палатах лечебного корпуса, запланирован ремонт в детском отделении. 

Кроме того, в медучреждение приобретён флюорограф и рентген-аппарат, регион выделил две новые машины скорой помощи. 

До конца года приобретут стоматологическую установку, дефибриллятор и передвижной ФАП. 

Также до конца 2020 года запланирована установка модульного фельдшерско-акушерского пункта в поселке Варшавка.

«В больнице видна динамика, я на это обратил внимание, были выделены средства, сейчас завершается ремонт, будет и поставка нового оборудования», – отметил губернатор.

В Карталинском районе работают программы «Земский врач» и «Земский фельдшер», но остаются проблемы по укомплектованности медицинским персоналом. Алексей Текслер поставил задачу активней привлекать врачей для работы в отдаленных территориях.

В СК «Локомотив» – филиале физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» - на 80 процентов завершен капитальный ремонт покрытия футбольного поля и велосипедной дорожки. Также здесь появится закрытый круглогодичный модуль с ледовой ареной. Объект будет построен с использованием быстровозводимой каркасно-тентовой конструкции.

Алексей Текслер остался недоволен системой освещения стадиона, а реконструкция объекта, по словам губернатора, продолжалась долгие три года, завершить работы можно было быстрее.

Спортивный зал средней общеобразовательной школы №17 получил положительную оценку главы региона, однако старые тренажеры Алексей Текслер поручил заменить на новые.

Случился сегодня и фирменный «разворот Текслера»: губернатор заехал в Анненское сельское поселение. Здесь есть проблемы с исполнением контракта по ремонту дороги. Подрядчик отказался от своих обязательств. Работы на путепроводе ведет другая компания, 15 декабря планируют завершить работы.

«Когда предприятия выходят, выигрывают конкурс, а потом отказываются – это никуда не годится. Мы с таким будем разбираться, у нас на территории таких безответственных предпринимателей быть не должно», – подчеркнул губернатор.

Здесь же Алексей Текслер заехал в дом культуры. Руководству учреждения посоветовал активнее принять участие в программе фонда культуры по созданию кинозалов. 

Также губернатор заглянул в спортивный зал ДК и остался удивлен отсутствием посетителей. Алексей Текслер отметил, что зал следует открыть для жителей, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом. Он отметил, что здесь можно заниматься с соблюдением санитарных условий.

Кроме того, в Анненском сельском поселении глава региона проинспектировал ФАП. Фельдшер пожаловалась на состояние санитарного автомобиля. Алексей Текслер поручил минздраву помочь с получением нового автомобиля.

Завершая визит, губернатор положительно оценил готовность Аненнской средней общеобразовательной школы к учебному году.

«Если мы говорим о перспективах, то здесь есть потенциал. К сожалению, в территории огромное количество инфраструктурных проблем. Любое направление в сфере ЖКХ и инфраструктуры вызывает вопросы, тревоги: водоснабжение, канализование, дороги. Будем активно помогать, уверен, ситуация будет исправляться. Я буду держать ее на личном контроле», – отметил Алексей Текслер.

 

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