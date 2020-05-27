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Алексей Текслер вошел в состав наблюдательного совета НОЦ

Общество
Сегодня, 17:51

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вошел в состав наблюдательного совета Уральского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ).

Соглашение об образовании Наблюдательного совета НОЦ было подписано накануне, 26 мая, 2020 года.

Возглавил совет полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов. В состав Набсовета вошли первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Курганской области Вадим Шумков, генеральный директор ЗАО «Курганстальмост» Николай Парышев и председатель Совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский.

Наблюдательный совет Уральского НОЦ является коллегиальным совещательным органом управления, образованным для осуществления общего руководства деятельностью Центра и определению его программы.

Напомним, соглашение о создании Уральского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) подписано руководителями трех областей в июле 2019 года на «Иннопроме» для решения задач нацпроекта «Наука». Предусматривается создание в России в течение трех лет 15 научно-образовательных центров мирового уровня.

По словам Алексея Текслера, создание такого центра позволит Челябинской области серьезно продвинуть научные разработки, заинтересовать и вовлечь в научную и производственную деятельность тот потенциал, который имеет область.

В апреле 2020 года НОЦ пополнился 63 новыми участниками, среди которых промышленные предприятия, вузы, научные организации Свердловской, Челябинской и Курганской областей, а также представители других регионов России и Москвы. В настоящий момент в НОЦ входит 78 организаций науки, образования и реального сектора экономики. Идет подготовка заявки на конкурс Министерства науки и высшего образования РФ. Победа в конкурсе даст возможность уже созданному Уральскому НОЦ получить федеральный статус.

Вместе с тем, все участники проекта понимают, что еще до начала федеральной поддержки необходимо начать самостоятельную работу. Основной механизм НОЦ определен как научная кооперация и интеграция с мировыми центрами, академическими институтами УрО РАН, ведущими региональными и международными корпорациями. Неоднократно подчеркивалось, что НОЦ - не юридическое лицо, а совместная программа действий, включающая исследования, подготовку кадров, внедрение разработок. Именно объединение усилий, знаний и опыта поможет достигнуть реальных результатов. Поэтому в настоящее время прорабатывается вопрос о включении 35 ведущих предприятий Челябинской области в состав участников Уральского НОЦ.

«Мы объединяем усилия трех регионов для укрепления глобальных конкурентных преимуществ территорий, - отметил Алексей Текслер. - Прежде всего, за счет роста инновационной активности и развития научно-производственной кооперации. Растет число предприятий, стремящихся войти в НОЦ, это говорит о том, что выбранный путь - верный. Предприятия заинтересованы развиваться, и здесь все зависит от их максимально эффективного взаимодействия с ведущими университетами и академическими институтами. В конечном счете развитие высокотехнологичной индустрии позволит совершить столь нужный сегодня рывок в промышленности».

 

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