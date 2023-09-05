Алексей Текслер вручил жителям Челябинской области государственные и региональные награды

Губернатор Алексей Текслер сегодня, пятого сентября, вручил государственные и региональные награды жителям Южного Урала.

В общей сложности государственные и областные награды из рук главы региона получили 45 жителей Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Сатки и Златоуста, а также коллектив Челябинской областной универсальной научной библиотеки.

По указу президента РФ Владимира Путина медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и «За заслуги перед Отечеством» II степени Алексей Текслер вручил 21 южноуральцу. Это сотрудники ММК, ОСК, АЗ «УРАЛ», «ЧТЗ-УРАЛТРАК», «ММК-МЕТИЗ».

Два сотрудника городской больницы №1 имени Дробышева Магнитогорска – Татьяна Хафизова и Найля Цыганова – получили из рук губернатора медали Луки Крымского.

Десяти южноуральцами присвоены почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», «Заслуженный металлург Российской Федерации», «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, почетную грамоту президента РФ Алексей Текслер вручил главе Миасского городского округа Егору Ковальчуку. Благодарность президента РФ объявлена коллективу Челябинской областной универсальной научной библиотеки и еще двум жителям региона.

Почетным гражданином Челябинской области стал председатель Челябинской областной общественной организации ветеранов учреждений начального и среднего профессионального образования Федор Клюев.

Также Алексей Текслер вручил недавно учрежденные областные награды – медали «За заслуги перед Челябинской областью» II степени, «За заслуги перед Челябинской областью» III степени. Их удостоены Владимир Богдановский, Леонид Вершинский, Вадим Леонов, Сергей Ульяновский, Белла и Петр Маркоч.

Почётные звания «Заслуженный строитель Челябинской области» и «Заслуженный экономист Челябинской области» присвоены Евгению Вдовину и Сергею Бурцеву.

Награждая медалью II cтепени директора Государственного исторического музея Южного Урала Владимира Богдановского, Алексей Текслер поблагодарил весь коллектив учреждения, в этом году масштабно отметившего столетний юбилей, за профессионализм.