Алексей Текслер выразил соболезнования родным Валерия Сорокуна

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и региональное правительство выразили соболезнования родным и близким в связи со смертью главного врача санатория «Кисегач» Валерия Ивановича Сорокуна. Прощание с заслуженным врачом РФ и почетным гражданином Челябинской области прошло сегодня, 13 января.
«Всю свою жизнь Валерий Иванович посвятил бескорыстному служению людям, почти 20 лет боролся за восстановление статуса курорта «Кисегач». Южноуральцы навсегда запомнят его прекрасным врачом, талантливым организатором, человеком большой души и доброго сердца. Кончина Валерия Ивановича Сорокуна стала трагедией и большой потерей для всей Челябинской области. Светлая и вечная память», - выразили соболезнования в пресс-службе главы региона.
Напомним, Валерий Сорокун ушел из жизни девятого января. В этом году ему должно было исполниться 80 лет.