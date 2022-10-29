Алексей Вепринцев: Наши школы должны не только учить, но и воспитывать

Российские школы должны не только учить, но и воспитывать. В этом уверен бессменный руководитель челябинского военно-патриотического молодежного объединения «Воин» имени Героя России Александра Перова Алексей Вепринцев.

«На самом деле проблема отсутствия воспитания в школах очень большая. Формально – да, скажут: занимаемся. Но по факту этого воспитания нет. Нет национальной идеи. Проблема в том, что и специальную военную операцию расценивают, как что-то далекое, хотя с детьми нужно об этом говорить, нужно объяснять им, что от СВО зависит наша дальнейшая жизнь. В информационном поле необходимо создавать воспитательную атмосферу для подрастающего поколения, тогда как в современных российских школах могут только образовывать, развлекать, физически развивать, но не воспитывают, вот в чем проблема. На мой взгляд, важны мероприятия не развлекательного, а содержательного, интеллектуального характера; передачи, пропагандирующие здоровый образ жизни, созидательный труд на благо. Нужно популяризовать военную службу для мальчиков. Это очень важно, но сегодня этого в школах нет вообще», - подчеркнул Алексей Вепринцев.

На пресс-конференции по случаю открытия выставки челябинского фотографа Сергея Коляскина, который представил в Государственном историческом музее Южного Урала работы, сделанные в зоне СВО, руководитель «Воина» отметил, что считает очень важным обратить внимание органов государственной власти на работу военно-патриотических организаций. Без сомнения, детище Алексея Вепринцева является одним из самых образцовых в этой сфере. Сегодня бывшие воспитанники Алексея Петровича проявляют героизм и отвагу в специальной военной операции, у ребят уже три медали «За отвагу» и орден Мужества. И это дорогого стоит.

А ведь воспитание патриотов, защитников Отечества в современной России – чаще всего, увы, один лишь голый энтузиазм неравнодушных людей – таких, как Алексей Вепринцев.

По его словам, сегодня, как никогда, нужно, чтобы представители органов власти Челябинска, Челябинской области посетили военно-патриотические организации, побеседовали с их руководителями, посмотрели, как эти организации работают, каких результатов добиваются (а «Воин» - одно из лучших объединений во всей стране).

«Мы не просим денег. Нам просто хочется понимания со стороны официальных структур, осознание ими того, что такие ребята, как наши воспитанники, сегодня нужны своей стране. Мы, например, можем давать навыки начальной военной подготовки мужчинам, которые подлежат мобилизации. Такие запросы с их стороны уже есть, мы уже несколько раз проводили с такими гражданами занятия. К нам приходят мужчины в возрасте за 30-40 лет и говорят: «Мы не получили повестки, но мы готовы выполнить свой долг, а для этого нам нужно - вспомнить». Та база, которую мы накопили за эти годы, позволяет дать желающим нужные знания, помочь им восстановить забытые навыки военной службы», - сказал Алексей Вепринцев.

По словам, значимость военно-патриотического воспитания молодежи должна быть оценена на уровне администрации Челябинска, правительства области. Очень правильным было бы составить реестр организаций, которые воспитывают будущих защитников Родины, и разместить список со всеми контактами на официальных ресурсах для всеобщего доступа.

«Молодежь будет побеждать в конце концов. Иначе как будем дальше жить? Ведь рано или поздно те, кто убежал за границу, - вернутся, а патриоты в возрасте - уйдут из жизни. Поэтому сегодня воспитание в школах крайне важно. Нужно вернуть уроки начальной военной подготовки. Однако, как говорил Александр Васильевич Суворов, безверное войско учить - все равно что ржавое железо точить: без толку. Проведи хоть 30 уроков, но, если в головах ребят не будет осознания важности текущих событий, своей роли в судьбе страны, – все это будет практически бесполезно», - считает Алексей Вепринцев.