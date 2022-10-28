Специальная военная операция показала: сила – в правде и единстве России

В России набирает силу и мощь общественное движение в поддержку военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. И эта растущая сила никуда не денется, никуда не пропадет, не будет нивелирована даже в том случае, если завтра скажут: «Все, ребята, штыки в землю - войне конец».

Это слова отца Игоря Шестакова, пресс-секретаря Челябинской епархии, который принял участие в состоявшемся вечером 27 октября событии в Государственном историческом музее Южного Урала – презентации выставки Сергея Коляскина «Сила в правде».

«Сила в правде» - это запечатленные челябинским фотографом моменты из жизни российских бойцов, находящихся на передовой, это города Донбасса, разрушаемые киевским режимом вот уже восемь лет и сейчас восстанавливаемые всем миром – русским миром. Сергей Коляскин побывал там дважды, говорит, что хотел увидеть все своими глазами, чтобы потом рассказать об увиденном, пережитом другим людям.

Отец Игорь пояснил, почему по случаю открытия этой выставки было решено провести пресс-конференцию на тему «Специальная военная операция: взгляды, мнения, выводы», в которой приняли участие настоящие челябинские мужчины:

«Когда началась СВО, однозначного отношения в обществе к ней не было. Мы столкнулись с невероятным сопротивлением части населения тому, что люди сами не могли объяснить, но при этом выступали ПРОТИВ. Для нас как для представителей общественности, для людей с активной жизненной позицией этот вопрос не может быть неглавным. Мы делимся мнением и своими впечатлениями не как военные специалисты, не как представители силовых структур, не как люди, которые имеют боевой опыт, но, прежде всего, как общественники, как сограждане, как часть нашего социума, русского народа. Еще задолго до 24 февраля 2022 года мы занимались этой работой, понимали, что рано или поздно этот день придет, это время настанет. Говорили, свидетельствовали. И, как оказалось, очень многое из происходившего в нашей общественной жизни, оценивалось правильно, но, так как исходило это от небольшой группы людей, то и воспринималось как ничего не значащее мнение. Сегодня люди охвачены тревогой, потому что они не понимают, что происходит, потому что никто не готовил к этому общественное сознание. Ни на каком уровне. Этим всегда занимались группы добровольцев, отдельные энтузиасты – подобные тем, которые сейчас сидят перед вами».

Отец Игорь заметил, что сейчас, по сути, происходит пробуждение нашего национального самосознания. И задача энтузиастов и патриотов – помочь пробудиться каждому гражданину Российской Федерации. Сергей Коляскин, что называется, в теме – недаром он решил побывать в зоне СВО.

«Был на всей линии фронта. Ездил на Донбасс с ОМОНом и Челябинской епархией. Тогда это были Донецк, Мариуполь, Мелитополь, Волноваха, Новая Каховка, Херсон. Второй раз с группой волонтеров ездили к спецназу, побывали уже в Луганской области. Сделанные мною фотографии показывают всю ситуацию, которая сейчас там происходит, быт бойцов, жизнь местных жителей», - рассказал автор выставки.

По словам Сергея Коляскина, возвращаясь обратно, он понимал, что в тылу многие люди делают вид, что войны нет, прячут голову в песок, заявляют, что против войны. Позиция у таких людей следующая: «Пусть кто-то другой идет, мы ничего не знаем, ничего не хотим». Из-за разницы мировоззрений, по словам фотографа, происходит дисбаланс общества.

«Война сегодня идет в сознании людей, линия фронта - везде, и мы должны бороться за внимание людей к теме СВО», - считает фотограф.

Сергей Коляскин уверен, что сейчас все мы должны обращать самое пристальное внимание туда, где наши бойцы сражаются с противником, и помогать всем ребятам, которые сейчас там, как это делают, например, челябинцы Сергей Белов и ветеран спецназа ГРУ Олег Мигаль – организаторы добровольческих объединений, оказывающих помощь спецподразделениям в зоне проведения специальной военной операции, в том числе челябинским, а также мирному населению.

Олег Мигаль вернулся с Донбасса, где был с очередной (далеко не первой) гуманитарной миссией буквально пару дней назад, находится под большим впечатлением от поездки. Рассказывает, что неравнодушные жители Челябинска собрали огромное количество вещей, нужных как простым людям, детям, так и бойцам на передовой.

«Были мы в Ясиноватой, наша область курирует этот город. Ездили к бойцам батальона «Апостол» челябинца Юрия Гагарина с позывным «Ангел». Собрали две машины, и собрали их обычные люди. Груз был нацелен не только на бойцов, которые находятся на передовой. Там были теплые вещи, генераторы… в общем, все необходимое (нам составляют списки того, что востребовано на данный момент), была помощь и гражданскому населению, особенно детям - детское питание, памперсы, зимняя одежда», - рассказал Олег Мигаль.

Из каждой поездки этот самоотверженный, неравнодушный человек возвращается с огромным количеством эмоций, которые будоражат ему душу. Олег отмечает, что Ясиноватая находится под постоянными обстрелами – местные уже привыкли к этому и особо не реагируют. Как подчеркнул ветеран спецназа ГРУ, связь между людьми, живущими там, и людьми, живущими здесь, дорогого стоит.

«Взаимосвязь между бойцами, которые находятся на передовой, и неравнодушными жителями Челябинской области, отправляющих им помощь, - это что-то очень великое. Я хотел бы призвать тех людей, которые еще не приняли участие в этой благородной миссии, поучаствовать в ней обязательно. Потому что для людей, которые находятся там, это очень важно. Им очень, очень важна наша поддержка», - сказал Олег Мигаль, добавив, что население Донбасса начинает смотреть в будущее с оптимизмом, веря, что большая и сильная Россия не оставит их. Эти люди ждали нас восемь лет, и теперь мы пришли.

Председатель Союза ветеранов спецназа ГРУ Челябинской области, ветеран спецназа ГРУ Иван Заика подчеркнул, что основная задача всех неравнодушных, коим, несомненно, является и сам Иван Васильевич, и его соратники, – помочь тем, кому это реально необходимо, и сделать так, чтобы эта помощь дошла до адресатов (к сожалению, отправляемые из России гуманитарные грузы иногда «теряются» в пути – такие случаи, увы, бывали, и бойцы из-за нечестных, корыстных людей, предателей и вредителей, ничего не получали).

«Именно для того, чтобы бойцы реально получили помощь, мы едем к ним сами и отдаем им все собранное лично в руки», - отметил Иван Заика.

Сергей Белов, неустанно ведущий сбор помощи людям Донбасса и участникам СВО, рассказал о представителях бизнеса, с которыми общается по роду деятельности и которые его удивили: «Знаю многих людей из коммерческих структур. Когда началась СВО, они пришли ко мне. Не с вопросом, куда бежать, а с вопросом о том, чем можно помочь. Так что есть у нас патриоты, неравнодушные люди, готовые помогать!».

Сергей Белов вспоминает, что, когда началась спецоперация, остро ощущалась нехватка того, другого - нужно было помогать. И люди начали собираться, скидываться, составлять списки… Закупали, отвозили.

«Когда я первый раз приехал туда, был в шоке – увидел разруху, условия, в каких наши бойцы выполняют задачи, с чем они их выполняют… Мне было страшно. В последующие поездки, бывало, попадали в те же подразделения и уже видели, что наши граждане начинают помогать, снабжать. Колонны помощи на Донбассе все больше и больше, мы это видим. Чувство патриотизма у наших людей все-таки просыпается! Война не сегодня началась и завтра, думаю, не закончится. Призываю тех, кто может, кто готов помогать, помогайте! Любыми способами. Наша власть сегодня вопрос не решит; это потом уже, после войны, будем разбираться, кто был прав, кто виноват, почему того не было, этого… Помогать нужно здесь и сейчас. Словами здесь ничего не решить», - подчеркнул Сергей Белов.

Как добавил Иван Заика, иногда достаточно просто поддержать людей постом в соцсетях, ведь порой добрые слова гораздо важнее, чем иная, материальная, помощь. При этом он заметил, что патриотизм в россиянах действительно просыпается - после многих лет пробела в военно-патриотическом воспитании (ветеран спецназа ГРУ напомнил, что в свое время из школ убрали начальную военную подготовку, дети почему-то перестали учить гимн в первом классе…).

И один в поле – «Воин»

Еще одним участником вчерашнего события стал создатель и бессменный руководитель челябинского военно-патриотического молодежного объединения «Воин» Алексей Вепринцев, про которого можно говорить бесконечно. Алексей Петрович – лучший в своем деле. Без преувеличения. Бескорыстный, глубоко порядочный, смелый, много знающий, умеющий и понимающий, пользующийся огромным уважением у самих юных «воинов» и у их родителей. Воспитанники Алексея Вепринцева во многом благодаря ему вырастают в настоящих мужчин, настоящих защитников Отечества. «Воин» - их совместное с отцом Игорем Шестаковым детище.

«В 2003 году мы с отцом Игорем проводили первые военно-патриотические сборы с молодежью, в 2004-м создали военно-патриотическое молодежное объединение «Воин». Когда мы говорили о том, насколько это важно, нас в лицо называли дураками. Но, как показала текущая ситуация, мы были правы. Война ведется не только на передовой, она ведется за умы, сердца наших людей и, прежде всего, нашей молодежи. Мы видим, какие очереди выстроились… не в военкоматы, к сожалению, а перед границами государств СНГ. Так называемые мужчины (в кавычках), бросают свои семьи, детей прямо на границе – это факты, и любым способом ее пересекают. Лишь бы избежать возможной мобилизации. При том, что к ним еще никто не пришел, не позвонил из военкомата для сверки данных. Просто мысль о том, что могут призвать, - и они бегут. И это как раз проблема духовно-нравственного воспитания мужчин как воинов, защитников семьи, созидателей», - подчеркнул Алексей Вепринцев.

Он отметил, что, как показала практика, военно-патриотическое воспитание, которым «Воин» занимается много лет, - действительно важное, нужное стране направление.

«Участие в СВО принимает большое число наших воспитанников, выпускников - и ребята на офицерских должностях, с офицерскими званиями, и военнослужащие по контракту, и сержантский состав, и мобилизованные, и добровольцы. Их моральный и боевой дух силен. Когда наши воспитанники находятся в краткосрочном отпуске, мы встречаемся с ними, разговариваем. Отмечу, они ненадолго приезжали домой еще до объявления мобилизации – тогда у многих из них уже заканчивался контракт, к тому времени они уже успели побывать в зоне СВО, хлебнуть сполна. Повидав всего, ребята при этом говорили так: «Алексей Петрович, а для чего мы всем этим занимались, к чему вы нас готовили? Мы должны завершить начатое, от этого зависит будущее нашей страны» - и подписывали следующий контракт: добровольно, без принуждения», - рассказал Алексей Вепринцев.

Руководитель «Воина» выразил сожаление по поводу того, что многие из нас, россиян, челябинцев, южноуральцев, увы, воспринимают эту военную операцию, как что-то далекое, тогда как именно об этом сейчас нужно говорить.

«Будущее страны, ее геополитическое положение зависит от СВО. Это нужно доводить до людей, до наших маленьких граждан, уже со школьной скамьи. Или даже раньше. Посмотрите на опыт наших противников на Украине. Там дети ищут снайперов на картинке – такие им задают задания. На Украине подготовили свою молодежь, вбили им в головы нацистскую идеологию. Сейчас, по сути, идет гражданская война - русские воюют с русскими. Но посмотрите: они сильны идеологией, а у нас ее нет, нет национальной идеи. Мы без этого как будем побеждать?! Что мы сможем предложить освобожденным территориям взамен того, что в них вкладывали столько лет?!» - отметил Алексей Вепринцев.

Он подчеркнул, что деятельность челябинского «Воина» показала свою эффективность. Выросшие воспитанники объединения подписывают контракты - добровольно, по велению души. Более того, участвуя в СВО, воины получают государственные награды, внеочередные звания. По последним данным, которыми обладает Алексей Вепринцев, у воспитанников «Воина» три медали «За отвагу» и орден Мужества.

Вот такие они, наши челябинские ребята, которые никуда из страны не убежали, а устремились защищать интересы Родины на передовой. Как говорится, бывших воинов не бывает.

А вот многие местные экстремалы, которыми был так богат наш Южный Урал – туристический регион, куда-то подевались – это обстоятельство удивило отца Игоря Шестакова, который задался вопросом: а не уехали ли они за бугор на самокатах?

«У нашей области был большой потенциал. Сейчас востребованы люди с навыками, где они? Специалисты по горной подготовке, по выживанию в экстремальных условиях… Вы всерьез верите в сказки о том, что на Западе люди ни о чем не думают, кроме бургеров? – обратился священнослужитель к аудитории. – А ведь у них мощная система подготовки бойскаутов, у них все четко работает, клубы занимаются частной военной подготовкой, и они это делают на высокопрофессиональном уровне. Они создали проект «Украина», вложив туда свой колоссальный интеллектуальный потенциал, деньги, силы, средства. Они готовили эту армию для того, чтобы она противостояла нам. Не нужно питать на эту тему никаких иллюзий. И эта армия будет противостоять самокатчикам, хипстерам – вот кому. Замотивированная, идеологически вскормленная армия».

Он подчеркнул, что наш народ, наше общество прежним уже не будет.

«Мы вошли в серьезное горнило испытаний. Из этого горнила мы можем выйти только в одном случае – очищенными, обновленными. По-другому Бог не посылает таких испытаний ни одному народу. Сегодня нам нужно сделать выводы, к которым нас подталкивает сама жизнь. Недавно прочитал высказывание молодого человека в Интернете: «Нужно инвестировать в опыт». И что, вы думаете, он сделал? Он пошел и записался добровольцем, скрыв, что не годен к строевой службе. И отправился на Донбасс. Об этом написала уже его мама. Парень понял, что это возможность соприкоснуться с тем, чего в его жизни нет и не будет. В Советском Союзе после Великой Отечественной войны появилось особое поколение. Фронтовики. Те, кто стал совестью советского общества. Неужели кто-то думает, что те, кто вернется домой после СВО, не станет этой совестью?! У этих людей останется серьезный опыт, причем опыт духовный, потому что противостояние там – это противостояние не только вооруженной силы, это противостояние духовное, нравственное. Обратите внимание, как достойно себя ведут наши военнослужащие! Их этому не учили, их к этому не готовили – всем нам 30 лет говорили и внушали совершенно другие вещи. Но почему-то они ведут себя именно так, как ведут. Как будто в человеке заложен определенный ментальный код», - поделился мыслями отец Игорь.

Также он обратил внимание на то, что сегодня родилось настоящее боевое братство между православными и мусульманами. Оно на самом деле существует, представители разных религий относятся друг к другу, как братья, отметил секретарь Челябинской епархии.

«Сегодня для меня как для историка и священника вообще совершенно беспрецедентное время, потому что впервые за сто с лишним лет в войсках находятся священники – преданные своему делу капелланы и имамы. Такого не было с 1917 года. Все традиционные конфессии вернулись с армию. И их присутствие находит большой отзыв у военнослужащих. Не потому, что люди пребывают в страхе и хотят какую-то спасительную соломинку. Нет, просто они понимают, что вера стабилизирует их души, мобилизует их», - сказал отец Игорь.

По его словам, в Челябинске очень много добрых людей, и наша задача – понять: мир не будет прежним, нам придется жить в новых реалиях, новых условиях.

«Если мы вдруг этого не поймем, не осознаем, мы потерпим крах больший, чем готовят нам наши противники. Мы победим, мы не сомневаемся в этом, но самое главное – чтобы эта вооруженная победа стала залогом другой, еще более важной победы, из которой мы выйдем пробудившимися, очищенными», - отметил священнослужитель.

«Сила в правде», - уверены все участники пресс-конференции, а еще, несомненно, в единстве: когда мы едины, мы непобедимы. Врагу нельзя позволить ослабить, расшатать Россию изнутри, перессорив между собой ее граждан. Мы должны понимать: наше будущее – в наших руках. И строить достойное будущее своей Родины мы должны вместе.

«Думаю, русский солдат себе не изменит, русский народ себе не изменит», - сказал отец Игорь.

«Украина нам не враг. Мы не воюем с Украиной, мы воюем с нацизмом, фашизмом, с американцами, европейцами, которые идут на нас войной. Мы воюем не с украинцами – нашими друзьями, братьями, а с тем злом, что пришло к ним и там укоренилось. Наши деды победили фашизм. Мы упустили момент, когда он зародился вновь, и нам приходится дорабатывать недоработанное. В СССР все были на одной волне. Развалили Советский Союз, и получили то, что получили. Поколение фронтовиков ушло, нацизм укрепился. Он идет на нас, и отступать нам уже некуда. Пока не расправимся с нацизмом, мира не будет», - сказал Сергей Белов, и все с ним согласились: и нацистов победить надо, и украинцы нам не враги.

Четвертого ноября, в День народного единства, верующие Челябинска соберутся вместе и помолятся о русском воинстве. Общегородской молебен проведет митрополит Челябинский и Миасский Алексий.