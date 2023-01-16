«Движение первых» начало пополняться в массовом порядке в Челябинской области

Первое заседание регионального Совета Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» прошло в конце минувшей недели в Челябинске. В нем участвовали представители 35 общественных организаций Челябинской области. Они утвердили заявки сразу 20 первичных ячеек, открыв массовый прием (до этого момента в организации состояла одна первичка лицея №142, учрежденная в конце декабря).

Как уже сообщал «Урал-Пресс-Информ», с начала 2023 года в организацию "Движение первых» было подано двести заявок от школ и средних профессиональных учебных заведений региона.