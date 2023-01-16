16.01.2023
«Движение первых» начало пополняться в массовом порядке в Челябинской области
16.01.2023
Три человека погибли в аварии в Челябинской области
16.01.2023
В Челябинской области растет смертность от ковида и число инфицированных
16.01.2023
Новое назначение в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области
15.01.2023
В Метлино едва не сгорел отдел полиции
15.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 16 января (18+)
«Движение первых» начало пополняться в массовом порядке в Челябинской области
12.01.2023
На вступление в «Движение первых» в Челябинской области поступило две сотни заявок
29.12.2022
Первичка «Движения первых» появилась в лицее 142 Челябинска
21.12.2022
Челябинские участники первого съезда РДДМ «Движение первых» поделились впечатлениями
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023
В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день
13.01.2023
«Единая Россия»: Темпы социальной догазификации сохранятся
13.01.2023
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023