Алексея Текслера просят сделать 31 декабря выходным в Челябинской области
Общество
Сегодня, 12:51
Автор: 
Любовь Юрина

Депутат Госдумы Виталий Пашин попросил губернатора Челябинской области Алексей Текслера сделать 31 декабря законным выходным днем в регионе.

«Направил письмо губернатору Челябинской области Алексею Текслеру c предложением сделать 31 декабря в регионе выходным днём», - написал Пашин на своей странице в Facebook.

Депутат отметил, что не все работодатели готовы в последний день года отпустить своих сотрудников пораньше с работы. Люди нервничают, что не успеют подготовиться к встрече Нового года и в это время работают непродуктивно. Настроение таких работников стремительно ухудшается. «Любимый всеми праздник нужно встречать в хорошем настроении», — написал Пашин.

Напомним, несколько депутатов Госдумы выступили с инициативой сделать 31 декабря выходным днем. Предлагается рассмотреть возможность закрепления 31 декабря в качестве нерабочего дня, сохранив при этом существующее общее количество нерабочих дней. Или сделать 31-е всегда нерабочим за счет переноса.

В ряде регионов губернаторы уже приняли решение по 31 декабря. В Томской области губернатор распорядился перенести рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря, чтобы все работающие в регионе женщины смогли спокойно подготовиться к празднику.

В этом году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января. При этом до и после каникул россиян ждут очень короткие рабочие недели. Это связано с тем, что 30 и 31 декабря приходятся на понедельник и вторник, а 8 января (последний праздничный день) – на среду.

Автор: 
Любовь Юрина
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