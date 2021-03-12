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«Альфа» и «Боевое братство» преподали челябинским школьникам урок мужества

В Челябинске представители «Альфы» и «Боевого братства» преподали ученикам шестых-седьмых классов урок мужества.

Встреча руководителя Уральского центра патриотических, спортивных и молодежных инициатив «Альфа» Андрея Корыстина и ветерана пограничных войск из «Боевого братства» Андрея Нестерова с учениками состоялась вчера, 11-го марта, в Центра народного единства на Салютной, 22.

Гости объяснили ребятам, что значит быть патриотом своей Родины, научили, как вести себя в экстремальных условиях, и провели уроки начальной военной подготовки (НВП).

«Дети были в восторге, им все очень понравилось, слушали нас с искренним интересом», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» Андрей Нестеров.

Фото предоставлено Андреем Нестеровым