08.09.2023
Украинские дроны вновь пытались атаковать объекты в двух регионах РФ
08.09.2023
Первый МФЦ открылся в Ясиноватой при поддержке Челябинской области
08.09.2023
В Челябинске автоледи на «Тойоте» въехала в остановку
08.09.2023
По жалобе челябинцев из аварийного дома на улице Неймана СКР начал доследственную проверку
08.09.2023
В челябинском Саду Победы прошла «Уральская зарница»
08.09.2023
На трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель, два человека в больнице
Аллею академиков бокса в Пласте пополнили новым именным деревом
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023