Аллею академиков бокса в Пласте пополнили новым именным деревом

Действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол принял участие в экологической акции «Честный бокс за чистую планету» и высадил в городском парке Пласта (Челябинская область) молодой кедр.

«Это прекрасный пример нашему молодому поколению о том, что надо и спортом заниматься, и заботиться об экологии, и любить Родину», – отметил министр спорта Челябинской области Александр Гриб.

Также министр пожелал всем присутствующим на событии всегда двигаться вперед, помнить о Родине и делать что-то полезное для нее.

Сам спортсмен объяснил, что такие акции позволяют проявить свою благодарность боксу, который дал ему путевку в жизнь.

«Эта акция – дань поддержки и благодарности боксу. Для меня большая честь быть сегодня здесь, и я рад, что такая полезная инициатива находит поддержку», - сказал Дмитрий Бивол.

С 2019 года на Аллее именные деревья высаживали Костя Цзю, Денис Лебедев, Николай Валуев. Инициатором появления аллеи стал уроженец Пласта, президент Евразийской федерации профессионального бокса Михаил Денисов.