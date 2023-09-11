11.09.2023
Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Челябинске
11.09.2023
Консультация юриста: может ли работодатель отказать магистранту в ученическом отпуске
11.09.2023
Искать квалифицированных специалистов ММК помогает робот-рекрутер
11.09.2023
Пресечены очередные атаки ВСУ по объектам в Белгородской области
10.09.2023
В Челябинской области выборы завершены, начался подсчет голосов
10.09.2023
В Челябинске ликвидируют последствия субботнего ливня (ВИДЕО)
Андрей Ксензов объяснил, почему топит Меридиан
09.08.2023
Мэрия Челябинска демонтирует автостоянку, которая стала причиной подтопления улицы и ЖК
09.08.2023
В Аргаяше за сутки выпала почти месячная норма осадков, в Челябинске – четверть нормы
01.04.2023
Селян из Брединского района спасли от большой воды
29.03.2023
В Челябинской области затапливает Рассвет, жители просят помощи у губернатора
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023