Андрей Ксензов объяснил, почему топит Меридиан

Челябинскую автодорогу Меридиан (улица Игуменка) топит из-за собственников зданий промышленного назначения, которые при возведении объектов не выполнили технические условия по водоотведению.

Одному из объектов на Игуменке (здание №165, строившееся последние три года) даже не выдали разрешение на ввод в эксплуатацию – как раз по причине невыполнения технических условий муниципального учреждения «ЭВИС».

Всего промышленных зданий, которые не позаботились о водоотведении, - три, они расположены по следующим адресам: Игуменка, 161, 163 (эти два здания были построены около пять лет назад), 165, пояснил на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 11 сентября, заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Нам пришлось принимать экстренные меры технического характера на Меридиане – для прокладки дополнительной ливневой канализации протяженностью 850 метров», - отметил чиновник.

По словам Андрей Ксензова, на этой территории и раньше не было ливневки. Вода уходила на обочину трассы Меридиан, и, когда там не было вышеназванных построек, нормально там отстаивалась, высыхала. Водоотведение осуществлялось по приемным лоткам проезжей части.

«Сейчас все эти водоотводные мероприятия нарушены, мы вынуждены принимать дополнительные меры совместно с МБУ «ЭВИС». Задача по Меридиану – успеть максимально построить коллектор до середины октября. Других вариантов водоотведения на этом участке нет», - подчеркнул вице-мэр.

В настоящее время работы по обустройству ливневок в Челябинске ведутся на трех проблемных участках. Это Меридиан, где осталось построить около 600 метров ливневой канализации.

«На этой неделе будем ускоряться, реализовывать дополнительные технические решения», - сказал Андрей Ксензов.

Также работы продолжаются на другой проблемной челябинской улице – Валдайской, где продолжается совместная с предприятием «Профнастил» работа.

«Держим на контроле систему откачивания дождевых вод под путепроводом», - отметил чиновник.

Третий сильно затапливаемый участок - улица Трубников.

«Здесь отводим воду от жилья, тоже строим ливневую канализацию», - сообщил замглавы Челябинска.

Также Андрей Ксензов доложил мэру Наталье Котовой, что за последние два с половиной дня, когда в столице Южного Урала шли обильные дожди, МБУ «ЭВИС» отработало 69 заявок от жителей и организаций. О том, как велась борьба с подтоплениями в выходные, агентство «Урал-пресс-информ» сообщало ранее.

Напомним, в Челябинске в день празднования 287-летия города, девятого сентября, выпало больше месячной нормы осадков.