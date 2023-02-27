АНГЕЛ и его бойцы поблагодарили Челябинск за новые колеса для внедорожников

Народный фронт в Челябинской области отправил на передовую новые колеса для внедорожников, которые были доставлены в нужное время и в нужное место: помощь дошла очень вовремя, пришлась как нельзя кстати.

«Новые колеса установлены на автомобиль «УАЗ Патриот». Теперь машина полностью «переобута» и готова к эксплуатации. А еще накануне этот внедорожник (на видео) не мог полноценно передвигаться и перевозить бойцов. Колеса полностью износились. Нужно было срочно искать замену», - рассказали в челябинском региональном отделении Народного фронта.

Представители президентского движения сообщили, что новые колеса для внедорожников ушли на передовую в конце прошлой недели, а к выходным военнослужащие из полка «Апостол» (заместителем командира является челябинец Юрий Гагарин) их получили.

Юрий Гагарин, чей позывной – АНГЕЛ – знает вся страна, вместе со своими ребятами записали видео, на котором показали эти самые, приехавшие из Челябинска колеса.

«Бойцы благодарят южноуральцев, которые помогли их приобрести. Колеса действительно были нужны именно сейчас. Поддержать наших ребят можете и вы – перевести средства на спецсчет через QR-код или банковские реквизиты», - подчеркнули в региональном отделении Народного фронта.