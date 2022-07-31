Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 1 августа (18+).

В 10 часов начнутся мероприятия детских библиотек Челябинска. Мероприятия предусматривают участие детей от трех лет. На все занятия необходима предварительная запись. Полная программа мероприятий. (3+)

В 10 часов 30 минут начнется программа, подготовленная Центральной библиотечной системой Челябинска. Подробная афиша мероприятий. (16+)

В 19 часов в Миассе пройдет мероприятие, посвящённое памяти Юрия Шатунова, которое состоится "Семь вечеров" по адресу: г. Миасс, ул. Калинина, 10. Всех, кто хочет почтить память певца, организаторы ждут с букетом белых роз. Вход свободный.

ДЛЯ СПРАВКИ:

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

1 августа - День Тыла Вооруженных Сил России

1 августа - День образования Службы специальной связи России

1 августа - Всероссийский день инкассатора

1 августа – В народном календаре Макринин день, Мокрины

Именины 1 августа отмечают Митрофан, Евгения, Роман, Тихон, Степан, Григорий, Дмитрий