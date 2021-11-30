Анонсы событий и мероприятий на 1 декабря

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на первое декабря.

В 9 часов и в 12 часов в Государственном историческом музее Южного Урала пройдет бесплатный для посетителей показ нового документального фильма «Выбор Маршала». Мероприятие приурочено к 125-летию со дня рождения легендарного военачальника Георгия Константиновича Жукова. Кинопоказы организованы Музеем Победы в рамках проекта «Территория Победы».

В 11 часов пресс-центр информационного агентства Интерфакс в Екатеринбурге проводит онлайн-пресс-конференцию, посвященную научному потенциалу Уральского федерального округа. Тема пресс-конференции: «Уральские вузы ищут новых бизнес-партнеров: какие выгоды получат предприятия от взаимодействия с научными центрами? Каковы результаты работы Уральского межрегионального научно-образовательного центра в 2021 году? Какие совместные проекты уральских ученых и предпринимателей получат федеральную поддержку?». Пресс-конференция пройдет онлайн на платформе ZOOM и на официальном YouTube-канале Интерфакса.

В 12 часов – шестой день Чемпионата России по боксу среди женщин (Челябинск, Дворец спорта «Юность»).

Программа:

С 12 до 16 часов - предварительные бои.

С 17 до 21 часа – открытие соревнований, предварительные бои.

В 14 часов 30 минут пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Дворец спорта «Юность». Новый этап спортивной истории».

В 15 часов состоится презентация второй книги серии «Из истории Челябинска»: «Уездный город (1781–1917 гг.)». Автор книги – Гаяз Самигулов, кандидат исторических наук, член научно-методического совета по сохранению культурного наследия при Министерстве культуры Челябинской области (Публичная библиотека, третий этаж, читальный зал №1).

ДЛЯ СПРАВКИ

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.

1 декабря - День Пермского края.

1 декабря - Всероссийский день хоккея.

1 декабря - День воинской славы России - День победы русской эскадры под командованием П.C. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год).

1 декабря - День невролога.

1 декабря в народном календаре – Платон и Роман Зимоуказатели.