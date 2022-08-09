09.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 10 августа
09.08.2022
Полицейские Челябинской области продолжают проводить «Зарядку со стражем порядка»
09.08.2022
Исторический музей приглашает челябинцев поразмяться и побоксировать в компании известных спортсменов
09.08.2022
Муниципалитеты Челябинской области начали получать представления прокуратуры из-за некачественной воды
09.08.2022
Прокуратура обжаловала приговор подельнику экс-главы Челябинска
09.08.2022
Три человека пострадали в аварии на трассе «Миасс-Златоуст»
Анонсы событий и мероприятий на 10 августа
08.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на девятое августа
01.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
30.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое июля
29.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 июня
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022