Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 августа.

В 9 часов 30 минут в Челябинской областной больницы журналистам расскажут о «травмах ныряльщика» и их последствиях. На сегодня в ЧОКБ получают лечение три пациента с переломами позвоночника, полученными во время ныряния (Челябинск, ул. Воровского, д. 70, корпус 3).

В 11 часов состоится в формате онлайн пресс-конференция, посвященная старту региональной выставки «Агро 2022» (на площадке медиахолдинга «Гранада Пресс»).

В 13 часов во Всемирный день льва сотрудники Челябинского зоопарка проведут экскурсию для иностранных студентов ЮУрГУ и познакомят со львёнком Север-Алаем, привезенным из Барнаульского зоопарка. Ребята своими руками сделают игрушки для любопытного львёнка из натуральных материалов и оставят свои пожелания питомцу на специальной открытке (сбор в 12 часов 45 минут, Челябинск, ул. Труда, 191, зоопарк, центральный вход).

В 14 часов состоится открытие выставки «Архитектура Челябинска: вчера, сегодня, завтра (ул. Кирова, у памятника добровольцам-танкистам, выставочное пространство областного архива).

В 14 часов состоится круглый стол с участием президента Союза тхэквондо России Анатолия Терехова. Мероприятие проводится в рамках тренерского семинара УрФО по тхэквондо в разделе керуги (Челябинск, ул. Труда, 153, Золотой зал отеля «Малахит»).

В 17 часов 30 минут состоится открытая тренировка баскетбольной команды «Славянка» (БК «Челбаскет») (Челябинск, Свердловский просп., д. 59, Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской).

В 16 часов в городском саду им. А. С. Пушкина состоится танцевальная программа для старшего поколения (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А, сцена)

В 18 часов 30 минут на выставке художника-шестидесятника Вадима Шмыгина «От реальности к символу» состоится мастер-класс по рисунку в смешанной технике. Участники познакомятся с различными художественными материалами, узнают об их особенностях, преимуществах и недостатках, и вместе с художником-иллюстратором создадут рисунок на тематику летнего отдыха (Челябинск, площадь Революции, д. 1, музей изобразительных искусств).

Афиша событий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

10 августа - Международный день биодизеля.

10 августа в православном календаре - Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери.

10 августа в народном календаре – Прохоры – Пармены.