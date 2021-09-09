Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 сентября.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит с рабочим визитом Коркинский муниципальный район. Глава региона оценит работы по благоустройству, посетит ряд социальных объектов и проведет рабочую встречу с главой района Натальей Лощининой.

C восьми до 12 часов в холле третьего этажа главного корпуса Южно-Уральского государственного университета будет работать мобильный пункт сбора крови Челябинской областной станции переливания крови.

С 9 часов 30 минут до 12 часов состоится пятый «забег» Всероссийского марафона #ОставайсяДонором (Челябинск, ул. Воровского, д. 51, «Станция переливания крови ФМБА России в Челябинске»).

В 10 часов в рамках Дней науки Челябинской области состоится открытие Представительства Уральского отделения Российской академии наук на территории Челябинской области и затем заседание президиума УрО РАН (Челябинск, ул. Ворошилова, д. 4, ЧелГУ, актовый зал).

В 10 часов состоится практико-ориентированный семинар для педагогов в рамках проекта «Дети в Интернете» (Челябинск, ул. Красноармейская, 88, ЧИППКРО).

В 11 часов в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» состоится открытие центра «Точка роста» в Еманжелинске (Еманжелинск, ул. Чкалова, 26, школа № 2 им. М.Ф. Костюшева).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как обеспечить безопасность сделок с жильем».

В 12 часов состоится открытие историко-документальной выставки «Ровесники», приуроченной к 100-летию архивной службы Челябинской области и Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова (пешеходная часть улицы Кирова, у памятника добровольцам-танкистам).

В 13 часов состоится открытие «Академии симфонической музыки», нового долгосрочного совместного проекта Челябинской филармонии и Комитета по делам образования Челябинска (ул. Труда, 92А, концертный зал им. С.С. Прокофьева).

В 12 часов 45 минут в фойе зала Прокофьева состоится пресс-подход с участие - председателя Комитета по делам образования города Челябинска Светланы Портье и генерального директора Челябинской филармонии Алексея Пелымского.

В 13 часов состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Челябинской филармонией и Комитетом по делам образования. По завершении церемонии – концерт.

С 14 до 16 часов состоится прямая линия с председателем Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму Челябинской епархии диаконом Вячеславом Дьяковым. Телефон прямой линии: + 7 912 475 05 05. Прямая линия приурочена ко дню Усекновения главы Иоанна Предтечи, который в последние годы отмечается как Всероссийский день трезвости.

В 16 часов в рамках празднования 285-летия Челябинска состоится концертная программа с участием государственного русского народного оркестра «Малахит» (Сад Победы).

В 16 часов 30 минут в рамках празднования 285-летия Челябинска состоится праздничная программа (Площадка у КЦ «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ, 16).

В 17 часов состоится онлайн-семинар «За безопасное детство». Планируется обсудить риски самостоятельного лечения и приема лекарственных препаратов, поводы экстренного обращения к медицинским специалистам и как укрепить здоровье детей.

В 17 часов в рамках празднования 285-летия Челябинска состоится праздничная программа (площадь около ДК «ЧМК», ул. Ярослава Гашека, 1

В 19 часов в Кыштыме под сводами Христорождественского храма состоится гала-концерт пятого фестиваля духовной музыки «Божественное пение». Фестиваль проходит в Челябинской области с 10 по 13 сентября.

В 13 часов 15 минут в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» состоится открытие центра «Точка роста» в Копейске (Копейск, ул. Зеленая, 1А).

В 18 часов состоится финал всероссийского конкурса красоты для женщин с инвалидностью «Рожденная побеждать». Приглашенная гостья конкурса – певица Диана Гурцкая (ул. Труда, 179, отель Radisson blu, второй этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.

10 сентября в православном календаре – Празднование в честь обретения мощей преподобного Иова Почаевского.

10 сентября в народном календаре – Анна и Савва Скирдники.

10 сентября 1492 года состоялось первое празднование Нового года, перенесенное с 1 марта на 1 сентября.

10 сентября 1756 года учрежден Русский театр в Санкт-Петербурге, ныне Российский государственный академический театр драмы имени А.С. Пушкина.