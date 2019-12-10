Анонсы событий и мероприятий на 11 декабря
Общество
Сегодня, 17:27
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 декабря.

В 8 часов директор Челябинского регионального центра навигационных информационных технологий Леонид Мальчер проведет «Урок цифры» для учащихся 11 класса гимназии № 80 Челябинска на тему «Сети и облачные технологии» в рамках Всероссийской акции (ул. Елькина, 88).

В 8 часов состоится открытое первенство города Челябинска по фигурному катанию (ДС «Юность», Свердловский пр.,51).

В 10 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет заключительное в 2019 году совещание с главами муниципальных образований (Челябинск, Цвиллинга, 27, 4 этаж).

В 13 часов представитель Дирекции по работе с крупными клиентами ПАО «ВымпелКом» Максим Васильев проведет «Урок цифры» МАОУ «Образовательный центр «Ньютон» Челябинска». Он расскажет про сети и «облака» (ул. 250-летия Челябинска, 46).

В 13 часов необычный урок информатики для сельских школьников в Аргаяшской школе № 2 проведет замдиректора Челябинского регионального центра навигационных информационных технологий Андрей Середа (с. Аргаяш, ул. Комсомольская, 29).

В 16 часов состоится экскурсия в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Центрального района Челябинска с участием представителей минсоца, минспорта, Комитета социальной политики Челябинска, областных общественных организаций инвалидов (ул. Смирных, 21а).

В 16 часов состоится торжественная церемония вручения наград в сфере молодежной политики «Ювента» (студия «Лекторий», ул.Клары Цеткин, 11).

Справка.

11 декабря - Международный день гор.

11 декабря - Международный день танго.

11 декабря в православном календаре - День памяти священномученика митрополита Серафима.

11 декабря в народном календаре – Сойкин день.

Автор: 
Любовь Юрина
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