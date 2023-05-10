10.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 11 мая (18+)
10.05.2023
Искусственный интеллект будет контролировать вывоз мусора на Южном Урале
10.05.2023
Россия отменяет визовый режим и возобновляет авиасообщение с Грузией
10.05.2023
В майские праздники Аркаим пользовался большой популярностью у туристов
10.05.2023
У пары северных оленей в Челябинском зоопарке появился маленький Буран
10.05.2023
Задержан южноуралец, призывавший к терроризму
Анонсы событий и мероприятий на 11 мая (18+)
05.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на шестое, седьмое и восьмое мая
04.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на пятое мая (18+)
03.05.2023
Анонсы событий и мероприятий четвертое мая (18+)
02.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на третье мая (18+)
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023