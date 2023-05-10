Анонсы событий и мероприятий на 11 мая (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 мая.

В 10 часов состоится взвешивание участников вечера профессионального бокса «Битва на Урале» (отель «Малахит», ул. Труда, 153).

С 11 до 13 часов уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко и прокурор области Карен Габриелян проведут прием граждан в ЗАТО г. Трехгорный (здании прокуратуры, ул. Строителей, д.14).

С 15 до 17 часов состоится творческий вечер хора "Поющие сердца". В составе хора выступают ветераны Ленинского района и города Челябинска (ДК Станкомаш, ул. Тухачевского, д. 3).

В 18 часов начнет работу ораторский клуб в Публичной библиотеке. Ведущий — актер и тренер-речевик Алексей Урбанович (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60).

В 18 часов 30 минут начнется музыкальная интерпретация творчества Марка Шагала. Знаменитое трио NAEVVHНХАВВХ представит концерт «По следам «Желтого звука» в зале им. архитектора Александрова (музей изобразительных искусств, Площадь Революции, 1).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: Международный день памятников и исторических мест.

ДЛЯ СПРАВКИ

11 мая - День любви к природе.

11 мая - Праздник желудка, День «Ешь всё, что хочешь».

11 мая - День глаженых шнурков.

11 мая - День ожидания Мэри Поппинс.

11 мая - День Донецкой Народной Республики.

11 мая - Всемирный день осведомлённости об эгоизме.

11 мая - День полиции по охране метрополитена.

11 мая в народном календаре – Березосок.