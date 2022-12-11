Анонсы событий и мероприятий на 12 декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 декабря.

В 9 часов состоится отправка из Челябинска гуманитарного груза в зону специальной военной операции на Донбасс. Участников экспедиции благословит отец Игорь (Шестаков). Гуманитарный конвой отправится в зону СВО от стен нового кафедрального собора Челябинска (Челябинск, ул. Салавата Юлаева, 44, площадка у строящегося кафедрального собора Рождества Христова).

В 9 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит паспорта юным гражданам Челябинской области, достигшим 14-летнего возраста. В церемонии вручения также примет участие начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области Светлана Селиверстова (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов).

В 10 часов состоится аппаратное совещание в администрации Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

С 12 по 15 декабря южноуральцы смогут поклониться святым мощам преподобного Амвросия Оптинского, которые будут принесены в Свято-Симеоновский кафедральный собор и будут находиться там в дни проведения форума «Радость Слова».

В 13 часов 10 минут ЮУрГУ отметит День конституции показом фильма «Южный Урал. Следы веков» (Челябинск, проспект Ленина, 76, актовый зал ЮУрГУ).

В 13 часов 30 минут состоится торжественная церемония чествования победителей Всероссийского конкурса «Семья года». В мероприятии принимает участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, резиденция губернатора Челябинской области).

В 15 часов в рамках Всероссийской акции «Мы - граждане России!» глава города Наталья Котова вручит паспорта гражданина РФ юным челябинцам. Торжественная церемония пройдет в конференц-зале мультимедийного исторического парка «Россия - Моя история» (Труда, 183).

В 17 часов в Свято-Симеоновском кафедральном соборе города Челябинска состоится торжественная встреча святыни - ковчега с частицей мощей преподобного Амвросия Оптинского. Мощи покинут Челябинск после Всенощного бдения в 19 часов 15 декабря (ул. Кыштымская, 32).

ДЛЯ СПРАВКИ

12 декабря - День Конституции Российской Федерации.

12 декабря - Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения.

12 декабря - Международный день нейтралитета.

12 декабря в народном календаре – Парамон Зимоуказатель.

12 декабря 1817 года открылся московский Манеж.

12 декабря 1993 года в ходе всенародного голосования принята Конституция Российской Федерации.