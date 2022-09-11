Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 сентября.

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа. Предусмотрена трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 13 часов состоится пресс-конференция в формате онлайн по принятию обновленной Стратегии цифровой трансформации («Гранада Пресс»).

В 15 часов 30 минут студенческая филармония ЮУрГУ открывает новый сезон. В актовом зале вуза выступит Государственный симфонический оркестр Челябинской области под руководством заслуженного артиста России Адика Абдурахманова (Челябинск, пр. Ленина, 76, 339-г, 339-д главного корпуса).

ДЛЯ СПРАВКИ

12 сентября - Международный день вязания крючком.

12 сентября в православном календаре - Празднование в честь перенесения мощей благоверного князя Александра Невского.

12 сентября - День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций.

12 сентября в народном календаре – Александр Сытник.

12 сентября 1715 года Петр I издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями.