Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября
Общество
Сегодня, 16:39
Автор: 
Евгения Александрова

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 сентября.

В 10 часов начнется военно-спортивная игра «Уральская зарница» с участием семи студенческих команд (Челябинск, Сад Победы, улица Героев Танкограда, 76).

В 10 часов состоится прямая линия телефонной связи граждан с первым заместителем руководителя СУ СКР Степаном Шульгой. На телефон прямой линии: (351) 728-58-49 можно обратиться с предложениями и заявлениями о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод или законных интересов заявителя или других лиц, а также с жалобами на действия (бездействие) и решение следователей и руководителей следственных органов СКР.

В 11 часов состоится пресс-конференция на тему сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Иркутской области, которую отправят железной дорогой нуждающимся семьям и детским домам города Тулун, оказавшегося в эпицентре стихии (Челябинск, улица Российская, 97, пресс-центр «АиФ»).

В 13 часов состоится торжественное открытие экологической тропы «Лесные сказки» - всесезонного пешеходного маршрута протяженностью 700 метров - на территории Челябинского городского бора (старт от памятника Курчатову). 

В 13 часов 30 минут состоится пресс-конференция на тему «Новые правила перехода на спецсчета капремонта многоквартирных домов» (Челябинск, улица Васенко, 63, четвертый этаж).

В 14 часов состоится итоговая пресс-конференция в день закрытия II Международного кинофестиваля «Предчувствие» в Челябинске (площадь Революции, 4, четвертый этаж).

В 15 часов на новоселье к многодетной приемной семье из Копейска приедет исполняющая обязанности министра социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

В 16 часов стартуют курсы «Школа социокультурного проектирования» (Челябинск, улица Салютная, 22, МКУ «Центр народного единства»).

В 17 часов стартует зрелищный танцевальный флешмоб, посвященный этапу Гран-при по фигурному катанию (Челябинск, ледовая арена «Трактор»).

В 18 часов 15 минут состоится торжественное открытие этапа Гран-при по фигурному катанию (Челябинск, ледовая арена «Трактор»).

Автор: 
Евгения Александрова
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