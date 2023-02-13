13.02.2023
Число заболевших ковидом южноуральцев за неделю выросло на треть
13.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 февраля (18+)
13.02.2023
Задержан еманжелинец, избивший администратора сауны
13.02.2023
На трассе М-5 в Челябинской области перевернулась легковушка
13.02.2023
В Миассе в ДТП на обледеневшей дороге пострадали четыре человека
10.02.2023
Суд отправил 18-летнего участника драки в ОЦ-5 Челябинска под домашний арест
Анонсы событий и мероприятий на 13 февраля (18+)
10.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
10.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на десятое февраля (18+)
08.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на девятое февраля (18+)
07.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на восьмое февраля (18+)
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023
Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона
09.02.2023