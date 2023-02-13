Анонсы событий и мероприятий на 13 февраля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий 13 февраля.

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 12 часов 30 минут состоится презентация обновленного модернизированного отдела по Ленинскому и Советскому районам Центра занятости населения города Челябинска. В мероприятии примут участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и начальник Главного управления по труду и занятости населения региона Владислав Смирнов (Челябинск, ул. Гагарина, 40, отдел по Ленинскому и Советскому районам ОКУ ЦЗН г. Челябинска)

В 14 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит ООО «ЧелябГЭТ». Глава региона осмотрит новый подвижной состав и технику, а также проведет совещание по вопросу развития трамвайной сети выезд в 13.45от ул. Цвиллинга, 27).

В 15 часов в Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина в Челябинске состоится встреча с Сергеем Замоздра, кандидатом физико-математических наук, доцентом ЧелГУ. Мероприятие приурочено к юбилею падения метеорита пройдет

Астрофизик расскажет интересные факты о челябинском болиде, из чего он состоит, как его падение повлияло на мир науки. Ответит на вопрос, почему невозможно было защититься от метеорита.

ДЛЯ СПРАВКИ

13 февраля - Всемирный день радио.

13 февраля в календаре православных праздников - День памяти мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей её Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

13 февраля по народному календарю - Никита-пожарник.

13 февраля 1720 года Указом Петра I основан Главный магистрат – бюрократическое учреждение России.

13 февраля Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург – Москва.

13 февраля 1895 года - День рождения мирового кино: братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру.