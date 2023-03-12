Анонсы событий и мероприятий на 13 марта (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 марта.

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 14 часов священник Антоний Скрынников, руководитель Миссионерского отдела Ставропольской епархии, прочитает открытую лекцию «Христианские мотивы «Властелина колец»». Мероприятие приурочено ко Дню православной книги (ул. Орджоникидзе, 36А, корп. 3, Челябинский государственный институт культуры, ауд. 41).

В 16 часов состоится посвященная книжной культуре онлайн-беседа с секретарем Челябинской епархии, протоиереем Игорем Шестаковым и руководителем Миссионерского отдела Ставропольской епархии, иереем Антонием Скрынниковым. Трансляция

ДЛЯ СПРАВКИ

13 марта 2023 года - День Содружества наций.

13 марта в православном календаре – День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина.

13 марта по народному календарю – Василий Капельник.

13 марта 1781 года Астроном Уильям Гершель открыл Уран.