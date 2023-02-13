Анонсы событий и мероприятий на 14 февраля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий 14 февраля.

В 9 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Челябинскую областную универсальную научную библиотеку. Глава региона передаст книги из личной коллекции и познакомится с передовым опытом работы главной библиотеки региона (Челябинск, пр. Ленина, д. 60).

В 9 часов 45 минут в Челябинске состоится торжественное открытие I Всероссийской интеллектуальной игры для школьников «Русский мир». В мероприятии примут участие делегации из девяти городов России (Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, 13, Образовательный центр № 5).

В 10 часов состоится пресс-конференция, посвященная лечению и реабилитации детей с онкологическими заболеваниями. Мероприятие приурочено к Международному дню детей, больных раком. Он отмечается 15 февраля (Челябинск ул. Васенко, 63, четвертый этаж, пресс-центр «Гранада Пресс»).

В 10 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Поисково-спасательную службу (сбор представителей СМИ - ул. Цвиллинга, 27).

В 10 часов состоится конференция «Инструменты поддержки промышленности – 2023». Представители экономического блока правительства области презентуют новые инструменты поддержки производственных предприятий, в том числе детали региональной программы промышленной ипотеки, дополняющей федеральный механизм (Челябинск, ул. Российская, д. 110, корпус 1, бизнес-центр «GreenPlex», сбор СМИ в 9.30).

В 13 часов в Челябинской областной публичной библиотеке состоится встреча «Гордись, Отчизна, славными сынами», приуроченную ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, главный зал библиотеки).

В 14 часов состоится пресс-тур в Чебаркуль к месту падения Челябинского метеорита (отъезд от АНО «Центр проектного развития территории и туризма Челябинской области», расположенном по адресу: Челябинск, ул. Витебская, 4 (напротив Белого рынка), 1 блок, 2 этаж, оф. 17.3).

В программе:

В 14 часов 10 минут - пресс-подход к генеральному директору АНО «Центр проектного развития» Максиму Мельникову, который расскажет предстоящем «МетеоритФЕСТе», планах по организации летнего туристического маршрута.

- посещение краеведческого музея,

- встреча с и.о. главы Чебаркульского городского округа Олегом Ереминым,

- посещение стелы, посвященной метеориту,

- прогулка по озеру Чебаркуль к месту падения метеорита,

- встреча с очевидцем падения космического болида и последующих исследований Виктором Гурой.

В полночь с 14 на 15 февраля в храме преподобного Сергия Радонежского начнётся ночная Божественная литургия по случаю Сретения Господня и праздника православной молодёжи. По окончании службы желающих ожидает чаепитие, интерактив, а также пение под гитару (Челябинск, пр. Победы, 398, корп. 1).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории области.

ДЛЯ СПРАВКИ

14 февраля - Международный день дарения книг.

14 февраля - День святого Валентина.

14 февраля - День компьютерщика.

14 февраля в календаре православных праздников - День памяти святого мученика Трифона.

14 февраля - День святых Кирилла и Мефодия у западных христиан.

14 февраля в народном календаре – Трифон – мышегон.

14 февраля - День влюбленных в библиотеку.

14 февраля - Международный день чудаков-одиночек.

14 февраля 1918 года в России введен григорианский календарь (новый стиль).