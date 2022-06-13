Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 июня (18+).

В 9 часов в Челябинске состоится третий день конкурса «Мастера гостеприимства» (Челябинск, ул. Труда, 179 Radisson Blu Hotel, зал Galaxy).

В 12 часов 15 минут - брейншторм для СМИ.

С 20 до 23 часов – торжественная церемония закрытия, награждение финалистов. Объявление результатов брейншторма для СМИ. Пресс-подход.

С 9 до 13 часов в стенах Государственного исторического музея Южного Урала пройдёт празднование Всемирного дня донора. В программе - вручение удостоверений и значков Почётный донор, а также медалей ФМБА России. Все, кто станет донором в этот день, смогут бесплатно посетить выставочные залы музея (Челябинск, Восточная башня, Большой выставочный зал, ул. Труда, 100, вход центральный, а также отдельный с улицы).

С 11 до 12 часов состоится пресс-конференция, на которой обсудят челябинские проекты по экопросвещению, получившие высокую оценку на всероссийском уровне (Челябинск, ул. Кирова, 132, компания «СтендАп Инновации»).

В 15 часов состоится пешеходная прогулка по историческим местам Челябинска «Улица Болотная». Рассказ об истории улицы Красной. Встреча возле памятника «Орлёнок», Алое Поле. Предварительная запись по телефону краеведческого отдела 264-73-11 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00) или через личные сообщения на странице Библиотеки Пушкина ВКонтакте.

В 17 часов состоится научно-популярное ток-шоу «Разберём на атомы», посвящённое теме наркотиков (Челябинск, ул. Энгельса, 107, ИЦАЭ, первый этаж). Регистрация.

В 18 часов 30 минут в учебном театре «Дебют» состоится показ премьерного спектакля Челябинского театра современного танца «Игроки» + NEFT (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36А, ЧГИК)

С 9 по 14 июня 2022 года на базе загородного отеля «Аврора» (Челябинская обл., Каслинский р-он, озеро Киреты) проходит Открытый Чемпионат и Первенство УРФО по судомодельному спорту - соревнования радиоуправляемых моделей кораблей. Трансляция.

ДЛЯ СПРАВКИ

14 июня - Всемирный день донора крови.

14 июня - Международный день блогера.

14 июня 2020 года - День работников легкой промышленности (каждое второе воскресенье июня).

14 июня - День работников миграционной службы России.

14 июня в народном календаре – Устин.

14 июня 1897 года в Российской империи законодательно запрещен воскресный труд.