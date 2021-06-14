Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 июня (пополняется по мере поступления информации).

В 8 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко состоится фитнес-зарядка (Челябинск, улица 60-летия Октября, 11, воркаут площадка парка).

В 11 часов состоится открытие выставки Банка России «Магия театра» в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина. Для посетителей подготовлена коллекция фотоизображений монет из драгоценных металлов, на которых изображены великие русские режиссеры, актеры, драматурги и композиторы, а также персонажи известных произведений (Челябинск, ул. Коммуны, 69, коралловый зал Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина).

С 11 до 12 и с 13 до 14 часов состоятся два мастер-класса на площадке Фестиваля песочной скульптуры. Скульпторы проведут мастер-классы для детей из многодетных семей и ребят с диабетом. Вместе дети и взрослые создадут песочные фигуры. Открытие фестиваля запланировано на 21 июня (Сад камней на набережной реки Миасс).

В 15 часов состоятся публичные слушания по Стратегии развития Челябинска до 2035 года (кинотеатр Пушкина).

В 15 часов центр помощи детям «Звёздный дождь» проведёт акцию «Солнечный кофе» в молодёжном отделе Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина Челябинска.

С 14 по 19 июня в официальной группе «Олимпийский день - 2021 Челябинск», посвященной предстоящим Играм XXXII Олимпиады в Токио (Япония), будут проходить онлайн-активности. Участников ждут викторины, интересные задания, конкурс рисунков и показательных выступлений спортивных коллективов.

ДЛЯ СПРАВКИ

15 июня - Всемирный день ветра.

15 июня - Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.

15 июня - День создания юннатского движения в России.

15 июня в народном календаре – Вьюн Зеленый.