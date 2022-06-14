Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 июня (18+).

В 9 часов состоится встреча ковчега с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска в рамках масштабного общероссийского празднования по прославлению святого. Затем начнётся Божественная литургия, которую возглавит митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Верующие смогут поклониться святыне до 20 часов (Челябинск, ул. Кыштымская, д. 32).

В 8 часов 20 минут состоится пресс-подход митрополита Алексия.

В 10 часов в Челябинске состоится Первый международный форум «Право будущего». Он на площадках Законодательного Собрания Челябинской области, ЮУрГУ и ЧелГУ.

Программа:

С 10 до 14 часов - конференция «Право будущего: образ XXI столетия» (Челябинск, ул. Кирова, 114, Законодательное Собрание Челябинской области).

С приветственным словом выступят председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев, заместитель губернатора Челябинской области, к.ю.н. Алексей Фартыгин, президент Центра «Право мира», президент Международного Фонда «Дорога Мира», Почетный работник высшего профессионального образования РФ, доктор юридических наук, профессор Ирина Умнова-Конюхова и другие.

В 11 часов состоится торжественная встреча Андрея Зубкова, капитана БК «Зенит», воспитанника Челябинской баскетбольной школы. Андрей привезёт в стены своей родной школы Кубок Единой Лиги ВТБ. Баскетбольная награда такого уровня впервые приезжает на Южный Урал (Володарского, 14А, СШОР №8).

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную модернизацию библиотек Челябинской области (Челябинск, ул. Коммуны, 69, библиотека им. Горького).

Спикеры расскажут, сколько библиотек распахнут свои двери после модернизации в этом году в рамках нацпроекта «Культура», какие возможности появятся у читателей, какой должна быть современная библиотека.

В 17 часов состоится финал четвертого сезона Международного социального проекта-преображения «Красота в тебе» (Гранд-отель Видгоф, зал «Купол», второй этаж).

Программа:

В 17 часов - перформанс, живая музыка в велком-зоне.

В 17 часов 30 минут - официальное торжественное открытие, знакомство с проектом, выход участниц и экспертов, мини-визитка каждой участницы, дефиле в коллекции от итальянского бутика, награждение героини четвертого сезона и героини пятого сезона.

В 17 часов 30 минут состоится финальное мероприятие по созданию соснового бора в Парке Дружбы на северо-востоке Челябинска (вход со стороны улицы Чоппа, ориентир дом 7, Парк Дружбы).

ДЛЯ СПРАВКИ

15 июня - Всемирный день ветра.

15 июня - Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.

15 июня - День создания юннатского движения в России.

15 июня 2022 года - Петербургский международный экономический форум (проходит с 15 по 18 июня).

15 июня в народном календаре – Вьюн Зеленый.

15 июня 1667 года проведено первое в истории успешное переливание крови человеку.

15 июня 1885 года в России принят закон о запрещении ночной работы подростков и женщин.