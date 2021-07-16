Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 июля.

В10 часов состоится заседание ТИК Металлургического района Челябинска в режиме видеоконференцсвязи.

В 11 часов в режиме ВКС пройдёт 15 заседание ТИК Орджоникидзевского района г. Магнитогорска.

ДЛЯ СПРАВКИ

16 июля – Международный день змеи.

16 июля в народном календаре - Мокий и Марк, Стожары.

16 июля 1054 года произошел окончательный раскол Христианской Церкви - на римско-католическую и православную.

16 июля 1748 года Михаил Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон» – закон сохранения материи.

16 июля 1945 года на полигоне в Лос-Аламосе произведен первый в мире ядерный взрыв.

16 июля 1965 года с космодрома Байконур успешно осуществлён первый запуск ракеты-носителя Протон, которая вывела на околоземную орбиту советский научно-исследовательский спутник Протон-1.