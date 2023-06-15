Анонсы событий и мероприятий на 16 июня (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, 16 июня.

Традиционно Ильменский фестиваль проходит в Челябинской области на поляне ГЛК "Солнечная долина". За долгие годы существования это событие стало брендом региона, на которое съезжаются тысячи гостей и зрителей. В 2023 году фестиваль состоится 16—18 июня и представит новые композиции и хиты в исполнении заслуженных бардов и участников открытого микрофона.

На фестивале будут работать несколько творческих сцен, где зрители услышат выступления заслуженных музыкантов и участников открытого микрофона.

Также гостям предложат мастер-классы от Михаила Цитриняка, Николая Табашникова и Николая Гринько, где можно будет изучить керамику и другие виды искусства.

Новшеством фестиваля станут театральные палатки, где организаторы обещают настоящее праздничное настроение внутри.

Хедлайнером фестиваля в этом году станет Олег Митяев, также на сцене выступят Галина Хомчик, Наталья Дудкина, "Необарды", Леонид Марголин, Родион Марченко и многие другие. Режиссером фестиваля в этом году впервые стал театральный режиссер Алексей.

Фестиваль электронной музыки «Меридиан» пройдет 16-17 июня. Гостей ждет двухдневный трэвел в электронную музыку, лето, песок и солнце (клуб-отель Лазурный берег, г. Миасс, ул. Тургояк, д.17).

В 8 часов состоится выезд журналистов от челябинского Свято-Сименовского собора в Касли. Челябинская епархия возобновляет проведение пресс-туров для журналистов по городам региона с богатой православной историей.

В 10 часов в сквере им.проф. Андриевских состоится торжественное возложение цветов у монумента врачам. В мероприятии, приуроченном к Дню медицинского работника, примут участие представители Медицинской палаты Челябинской области, Министерства здравоохранения Челябинской области, Совета ветеранов, главные врачи ведущих медицинских организаций региона (перекресток ул. Доватора-Воровского).

В 10 часов состоится онлайн пресс-конференция, посвященная организации детской летней оздоровительной кампании в Челябинской области. Присоединиться к онлайн-трансляции можно на сайте 1obl.tv и в соцсетях Первого областного.

В 11 часов начнется церемония открытия фотовыставки «Женское лицо российского космоса», посвященной 60-летию со дня космического полета первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Фотовыставка продлится по 22 июня и вход на нее будет свободный (челябинский мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183).

В 12 часов начнется пресс-конференция, посвященная 15-летию со дня принятия Федерального закона № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». Планируется обсуждение опыта взаимодействия общественных институтов и органов государственной власти в вопросе защиты интересов людей в местах лишения свободы, а также работу Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко 63, 4-й этаж).

В 19 часов начнется вечер аргентинского танго с клубом «VIDA MIA». Исторический музей Южного Урала совместно с лучшими танцевальными клубами устраивают летние танцевальные вечера для всех желающих (ул. Труда, 100).

В 20 часов в Арт-сквере на набережной Открытие сезона кинопоказов. Перед началом зрителей ждут мероприятия и подарки от организатора "Русское радио".

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема недели: День России.

ДЛЯ СПРАВКИ

16 июня - День чекушки.

16 июня - День младших братьев.

16 июня - Всемирный день морской черепахи.

16 июня - День рождения «Артека».

16 июня - День рождения Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ).

16 июня - День отправления в дальнее плавание трёх бумажных корабликов.

16 июня - Международный день домашней прислуги.

16 июня - День защиты детей Африки.

16 июня - День без оранжевой одежды.

16 июня - Международный день семейных денежных переводов.