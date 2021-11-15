Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 ноября. Заседание пройдет в режиме ВКС.

В 11 часов состоится внеочередное заседание Законодательного Собрания Челябинской области. В мероприятии принимает участие губернатор Алексей Текслер. Будут рассмотрены вопросы о сложении полномочий действующего спикера Владимира Мякуша и избрании нового председателя Заксобрания.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Театральная постановка как экологическая акция: проект “Зеленого театра”».

В 11 часов состоится презентации социального проекта «Я за 32», организованного компанией «Белый Кит» совместно с волонтерами Ассоциации Молодых Стоматологов и студентами-медиками Уральского Медицинского Колледжа. Эксперты расскажут о специальной акции, посвященной проекту (ул. Красная, 4, шестой этаж, пресс-центр «КП-Челябинск»).

В 13 часов состоится пресс-конференция Ольги Харламовой, вице-президента Сбербанка, директора департамента ключевых клиентов. Пресс-конференция пройдет в формате онлайн и будет посвящена работе банка с крупнейшими клиентами, цифровой трансформации крупнейших компаний России.

В 13 часов состоится пресс-конференция, посвящённая старту второго сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Конкурс организует АНО «Национальные приоритеты» при поддержке министерства спорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Мероприятие пройдет в очном и в онлайн формате (Москва, ул. Казакова, 18, министерство спорта РФ).

В 18 часов Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска проводит ЗОЖ-ужин (ул. Цвиллинга, 50, кулинарное пространство «Рататуй»).

В выставочном зале Челябинского центра искусств открывается выставка «Красота в глазах смотрящего». В экспозиции представлены живописные и графические работы (ул. Сони Кривой, 30). Для посещения выставки необходимо наличие QR-кода.

ДЛЯ СПРАВКИ

16 ноября - Международный день, посвященный терпимости.

16 ноября - Всероссийский день проектировщика.

16 ноября в народном календаре – Анна Холодная.

16 ноября 1965 года в СССР запущен беспилотный космический корабль «Венера-3», который успешно приземлился на Венере.

ФОТО: исторический музей Челябинска