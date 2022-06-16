Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 июня (18+).

В 11 часов Исторический музей Южного Урала в рамках подготовки выставки «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX-XXI вв.» посетит генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

В 11 часов 30 минут - пресс-подход (после обзорной экскурсии).

В 11 часов Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова вместе с детьми из «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Гнездышко» встретятся со специалистами АНО «Лапа Надежды», чтобы познакомиться с профессией кинолога (Шершневский бор, проезд 2).

В 15 часов в ЮУрГУ в рамках Первого международного форума «Право будущего» состоятся два мероприятия (Челябинск, пр. Ленина, 76 главный корпус ЮУрГУ).

С 10 до 12 часов – Круглый стол «Цифровое право, цифровое государство и цифровая экономика в механизме обеспечения устойчивого развития» (ауд. 1001).

С 10 до 12 часов – Круглый стол «Роль молодежи в решении современных проблем развития государственности и молодежное право будущего» (ауд. 1007).

В 16 часов начнется XXVIII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества (с. Демарино, Пластовский район). Программа.

В 21 час 30 минут в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина стартует Фестиваль уличного кино, в рамках которого пройдет показ лучших работ киношколы «Ру-кино». Участники будут смотреть кино, пить кофе, выигрывать призы, общаться (Челябинск, ЦПКиО им. Гагарина, у фонтана).

В Челябинске состоится открытый региональный этап Всероссийского фестиваля лучших практик в системе дополнительного образования технической направленности.

ДЛЯ СПРАВКИ

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

17 июня в народном календаре – Митрофан Навозник.