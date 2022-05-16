Анонсы событий и мероприятий на 17 мая

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Летняя оздоровительная кампания в Российской Федерации стартует первого июня. Детские лагеря гото
16.05.2022

Первые заезды в детские лагеря Челябинской области начнутся 28 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области разрешено проведение «Последних звонков» и Выпускных вечеров в очном формат
16.05.2022

В Челябинской области разрешили провести «Последние звонки» очно и с родителями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Совет отцов Челябинской области провел первый военно-патриотический сбор для «трудных подростков»
16.05.2022

Совет отцов провел патриотический сбор для «трудных подростков» и детей офицеров ЧВВАКУШа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области почти 20 тысяч детей в возрасте от трех до четырех лет бесплатно привили от
16.05.2022

Кого вакцинируют бесплатно

В Челябинской области привили от клещевого энцефалита почти 20 тысяч детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Металлургическом районе Челябинска власти обновят ограждение сквера «Юбилейный». Как
16.05.2022

Челябинские афганцы попросили Сергея Кочеткова о достойном обрамлении «Юбилейного»
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

Анонсы событий и мероприятий на 17 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

Мэрия Челябинска готовит к торгам «партию» недостроев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

Челябинский симфонический оркестр выступит в знаменитой Мариинке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

Россельхознадзор: Слон, за которого беспокоились жители Златоуста, в полном порядке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

Южноуральцев приглашают к опросу о качестве жизни
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

На ЮУЖД зафиксировано 56 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов
Анонсы
Общество
16.05.2022 17:53

Анонсы событий и мероприятий на 17 мая

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 мая (18+).

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочей поездкой посетит Копейский городской округ. Глава региона посетит ряд социальных объектов, новый физкультурно-оздоровительный комплекс и примет участие в открытии турнира по боксу памяти дважды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова.

В 9 часов в Челябинске начнется юбилейный ХХ Славянский собор.

Программа:

В 9 часов – выставки литературы из фондов научной библиотеки Челябинского государственного института культуры (фойе первого корпуса ЧГИК).

В 9 часов – выставка национальных культурных центров, мастеров народного художественного творчества (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30).

В 9 часов – выставка произведений декоративно-прикладного творчества студентов и преподавателей Челябинского государственного института культуры «Русский мир» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30).

В 9 часов – выставка «Свет фресок Дионисия – миру» (мультимедийный парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183).

В 10 часов 15 минут - творческая лаборатория «Лирический герой в русской поэзии XXI века: в поисках разрешения конфликтов» (институт культуры, ауд. 3209).

В 10 часов 15 минут – торжественное открытие конференции «Русский язык и литература в культуре России: от наследия свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия к современности». Пленарное заседание. Выступление хора духовенства Челябинской епархии (Концертный зал им. М. Д. Смирнова, первый корпус ЧГИК).

В 14 часов - открытая лекция «Пушкин – поэт православного царства» (конференц-зал ЧГИК).

В 14 часов - встреча-диалог «Современная молодежь, культура и искусство (Южно-Уральский государственный университет, кафедра «Теология, культура и искусство», пр. Ленина, 76, ауд. 242).

В 15 часов 45 минут - секция «Актуальные проблемы изучения русского языка: норма, коммуникация, методика, этика, эстетика» (Южно-Уральский государственный университет, кафедра «Теология, культура и искусство», пр. Ленина, 76, ауд. 49).

В 18 часов – встреча-диалог «Понятие правды как основной духовной категории в условиях новой “нормальности”» (Духовно-просветительский центр Свято-Троицкого храма, ул. Кирова, 60А).

В 10 часов состоится открытие межрегиональной конференции «Модели и успешные практики межрегионального сетевого взаимодействия при реализации программ выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» (Челябинск, ул. Ворошилова, 2, «Курчатов Центр», лабораторный корпус).

С 10 до 12 часов Кадастровая палата по Челябинской области совместно с региональным Управлением Росреестра проведёт горячую линию по вопросам «гаражной амнистии». Телефон - 8 (351) 728-75-00 (доб. 2266, 2185).

В 11 часов состоится торжественная церемония открытия Челябинского театра кукол имени В. Вольховского после капитального ремонта. В церемонии примет участие губернатор Алексей Текслер (ул. Кирова, д. 8).

С 10 часов до 10 часов 45 минут - пресс-подходы.

В 13 часов 30 минут состоится церемония награждения победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Принимает участие Глава города Наталья Котова (Челябинск, пл. Революции, д. 2, администрация города, пятый этаж).

В 13 часов 30 минут состоится торжественный прием победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и международных олимпиад, а также их наставников и руководителей образовательных организаций (Челябинск, ул. Доватора, 15, ДК «Колющенко»).

В 17 часов в рамках выставки «Самые красивые книги Германии 2018 & 2019» в главном зале Челябинской публичной библиотеки состоится встреча с академиком Академии графического дизайна, основателем студии Suric Design (Москва) Юрием Сурковым (Челябинск, пр. Ленина, д. 60).

С 17 до 19 часов в парке «Сад Победы» в Челябинске состоится арт-тусовка РовесникФЕСТ. В программе: перфоманс; мастер-классы, которые проведут педагоги ДДК «Ровесник», концерт коллективов ДДК «Ровесник», подвижные игры.

ДЛЯ СПРАВКИ

17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества.

17 мая - Международный день борьбы с гомофобией.

17 мая - Пелагея Заступница (День баклушников).

17 мая - Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.

17 мая - День памяти Старорусской иконы Божией Матери.

17 мая 1867 года в России учреждена земская почта.

17 мая 1988 года на территории Московского Кремля найден «Большой Кремлевский клад».

Автор: Любовь Юрина
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Летняя оздоровительная кампания в Российской Федерации стартует первого июня. Детские лагеря гото
16.05.2022

Первые заезды в детские лагеря Челябинской области начнутся 28 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области разрешено проведение «Последних звонков» и Выпускных вечеров в очном формат
16.05.2022

В Челябинской области разрешили провести «Последние звонки» очно и с родителями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Совет отцов Челябинской области провел первый военно-патриотический сбор для «трудных подростков»
16.05.2022

Совет отцов провел патриотический сбор для «трудных подростков» и детей офицеров ЧВВАКУШа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области почти 20 тысяч детей в возрасте от трех до четырех лет бесплатно привили от
16.05.2022

Кого вакцинируют бесплатно

В Челябинской области привили от клещевого энцефалита почти 20 тысяч детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Металлургическом районе Челябинска власти обновят ограждение сквера «Юбилейный». Как
16.05.2022

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16.05.2022 17:33

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16.05.2022 16:47

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16.05.2022 16:45

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16.05.2022 16:12

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16.05.2022 15:53

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16.05.2022 15:19

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16.05.2022 14:49

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За сутки заболели ковидом 135 южноуральцев, пять человек скончались

13.05.2022 21:58

Аэрофлот проводит свою проверку по факту гибели собаки при перевозке самолетом

13.05.2022 20:38

В Челябинской области на трассе А-310 на месяц ограничат движение

13.05.2022 20:23

Прокуратура проверит обстоятельства гибели пса на борту лайнера, летевшего из Челябинска в Москву

13.05.2022 19:31

ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос вдвое

13.05.2022 18:44

Южноуральцев приглашают на семейный «Пикник на Алом»

13.05.2022 18:27

Челябинский замгубернатора рассказал об ответственности застройщиков

13.05.2022 18:12

В воскресенье в Челябинске состоится крестный ход, в центре перекроют движение

13.05.2022 18:05

В выходные в Челябинской области местами дожди и грозы

13.05.2022 18:03

Мир не без добрых людей: в Копейске спасли одинокого дедушку

13.05.2022 17:53

Домашние животные разлетелись из Челябинской области по всему миру

13.05.2022 17:51

Анонсы событий и мероприятий на выходные

13.05.2022 17:45

В Челябинской области снова зеленеет «Сад памяти»

13.05.2022 17:38

Миронов: Россия должна покинуть ВОЗ, сотрудничавшую с биолабораториями США на Украине

13.05.2022 17:30

В Челябинской области не будут снижать темпы жилищного строительства

13.05.2022 17:26

Начальник УГИБДД по Челябинской области уходит в отставку

13.05.2022 17:24

Челябинский горсад имени Пушкина преображается и расцветает

13.05.2022 17:20

Меня использовали, как торпеду: ГУФСИН по Челябинской области опубликовало видео осужденного за подготовку серии терактов в Москве

13.05.2022 17:08

Экосистема могла пострадать: в Харлушевском заказнике едва не случилась чрезвычайная ситуация

13.05.2022 16:58

Театральной площади Челябинска добавят света

13.05.2022 16:56

Челябинские таможенники пресекли вывоз из региона почти 130 тонн сахара

13.05.2022 16:49

Вице-губернатор Челябинской области объяснил рост цен на стройматериалы

13.05.2022 16:45

В Челябинске после разлуки длиной в несколько месяцев встретились сестры-медведицы

13.05.2022 16:35

Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против

13.05.2022 15:36

Работать с комментариями челябинцев в соцсетях будет новое подразделение мэрии

13.05.2022 15:24

Темпы ярового сева в Челябинской области выше прошлогоднего

13.05.2022 15:19

Школьница из Челябинска создала в Артеке модель солнечного паруса

13.05.2022 14:51

«Уральский LOOK»: Исторический музей приглашает к знакомству с нарядами крестьян

13.05.2022 14:50

Южноуральцы критикуют ремонт региональных дорог

13.05.2022 14:14

В Челябинске снова «минируют» образовательные учреждения

13.05.2022 14:07

В Миассе из-за непогоды вновь отменили городской смотр песни и строя

13.05.2022 13:23

Челябинск готовится к фестивалю песочных скульптур

13.05.2022 13:15

«Газоны Урала» озеленят сквер и обустроят «сухой» фонтан рядом со «Станкомашем»

13.05.2022 12:38

Бизнесмен из Златоуста заплатит полмиллиона рублей за травму ребенка в детском саду

13.05.2022 12:24

Дебаркадер-2022 в Челябинске: медиа-арт, танцы и мотофестиваль

13.05.2022 12:11

Водитель был пьян и летел со скоростью 123 километра в час

13.05.2022 11:52

Работа термального комплекса в Еткульском районе, где погибла девочка, приостановлена

13.05.2022 11:29

В Челябинской области 169 организаций уведомили о сокращении 970 работников

13.05.2022 11:24

В Челябинске стартуют опрессовки теплосетей

13.05.2022 11:21

В Челябинске презентовали концепцию единого дизайн-кода