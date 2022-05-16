Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 мая (18+).

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочей поездкой посетит Копейский городской округ. Глава региона посетит ряд социальных объектов, новый физкультурно-оздоровительный комплекс и примет участие в открытии турнира по боксу памяти дважды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова.

В 9 часов в Челябинске начнется юбилейный ХХ Славянский собор.

Программа:

В 9 часов – выставки литературы из фондов научной библиотеки Челябинского государственного института культуры (фойе первого корпуса ЧГИК).

В 9 часов – выставка национальных культурных центров, мастеров народного художественного творчества (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30).

В 9 часов – выставка произведений декоративно-прикладного творчества студентов и преподавателей Челябинского государственного института культуры «Русский мир» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30).

В 9 часов – выставка «Свет фресок Дионисия – миру» (мультимедийный парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183).

В 10 часов 15 минут - творческая лаборатория «Лирический герой в русской поэзии XXI века: в поисках разрешения конфликтов» (институт культуры, ауд. 3209).

В 10 часов 15 минут – торжественное открытие конференции «Русский язык и литература в культуре России: от наследия свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия к современности». Пленарное заседание. Выступление хора духовенства Челябинской епархии (Концертный зал им. М. Д. Смирнова, первый корпус ЧГИК).

В 14 часов - открытая лекция «Пушкин – поэт православного царства» (конференц-зал ЧГИК).

В 14 часов - встреча-диалог «Современная молодежь, культура и искусство (Южно-Уральский государственный университет, кафедра «Теология, культура и искусство», пр. Ленина, 76, ауд. 242).

В 15 часов 45 минут - секция «Актуальные проблемы изучения русского языка: норма, коммуникация, методика, этика, эстетика» (Южно-Уральский государственный университет, кафедра «Теология, культура и искусство», пр. Ленина, 76, ауд. 49).

В 18 часов – встреча-диалог «Понятие правды как основной духовной категории в условиях новой “нормальности”» (Духовно-просветительский центр Свято-Троицкого храма, ул. Кирова, 60А).

В 10 часов состоится открытие межрегиональной конференции «Модели и успешные практики межрегионального сетевого взаимодействия при реализации программ выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» (Челябинск, ул. Ворошилова, 2, «Курчатов Центр», лабораторный корпус).

С 10 до 12 часов Кадастровая палата по Челябинской области совместно с региональным Управлением Росреестра проведёт горячую линию по вопросам «гаражной амнистии». Телефон - 8 (351) 728-75-00 (доб. 2266, 2185).

В 11 часов состоится торжественная церемония открытия Челябинского театра кукол имени В. Вольховского после капитального ремонта. В церемонии примет участие губернатор Алексей Текслер (ул. Кирова, д. 8).

С 10 часов до 10 часов 45 минут - пресс-подходы.

В 13 часов 30 минут состоится церемония награждения победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Принимает участие Глава города Наталья Котова (Челябинск, пл. Революции, д. 2, администрация города, пятый этаж).

В 13 часов 30 минут состоится торжественный прием победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и международных олимпиад, а также их наставников и руководителей образовательных организаций (Челябинск, ул. Доватора, 15, ДК «Колющенко»).

В 17 часов в рамках выставки «Самые красивые книги Германии 2018 & 2019» в главном зале Челябинской публичной библиотеки состоится встреча с академиком Академии графического дизайна, основателем студии Suric Design (Москва) Юрием Сурковым (Челябинск, пр. Ленина, д. 60).

С 17 до 19 часов в парке «Сад Победы» в Челябинске состоится арт-тусовка РовесникФЕСТ. В программе: перфоманс; мастер-классы, которые проведут педагоги ДДК «Ровесник», концерт коллективов ДДК «Ровесник», подвижные игры.

ДЛЯ СПРАВКИ

17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества.

17 мая - Международный день борьбы с гомофобией.

17 мая - Пелагея Заступница (День баклушников).

17 мая - Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.

17 мая - День памяти Старорусской иконы Божией Матери.

17 мая 1867 года в России учреждена земская почта.

17 мая 1988 года на территории Московского Кремля найден «Большой Кремлевский клад».