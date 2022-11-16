Анонсы событий и мероприятий на 17 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 ноября.

В девять часов начнется Челябинский экономический форум. Программа (Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, 38, Ледовая арена «Трактор»).

В 9 часов – начало работы выставки.

В 10 часов – заседание Круглого стола «Финансовая поддержка бизнеса в условиях трансформации экономики» (Конференц-зал №1).

В 12 часов – торжественное открытие выставки.

В 12 часов 30 минут – пленарное заседание.

С 14 до 17 часов - закупочная сессия Группы «СИНАРА». У участников будет возможность провести прямые переговоры с представителями руководства АО «СТМ», отвечающими за закуп. Регистрация (Конференц-зал №2).

С 14 до 15 часов 30 минут - панельная сессия ЮУТПП «Импортозамещение. Ресурсы для реализации». Регистрация (Конференц-зал №1).

В 9 часов 30 минут начнется женский форум «Стальное кружево Урала» - URAL IRON LACE. Программа (Челябинск, ул. Труда, 179, отель «Radisson Blue», сбор СМИ в девять часов).

В 10 часов продолжится Российско-Таджикский молодёжный форум «Молодёжные медиа».

С 10 до 11 часов - экскурсия по медиакомплексу ЮУрГУ: Телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ», радио ЮУрГУ, 360-градусный конвергентный ньюсрум, VR-лаборатория (Челябинск, проспект Ленина, д. 76, десятый этаж).

С 11 до 13 часов - просмотр и мастер-класс от создателей фильма «Южный Урал. Следы веков», Матвея Шолохова и Даниила Рукавицина (Челябинск, проспект Ленина, д. 76, 1007 ауд.).

С 14 до 14 часов - воркшоп «VR-медиатехнологии и нейромаркетинг будущего» (Челябинск, проспект Ленина, д. 76, 1001 ауд.).

С 10 до 12 часов состоится «Горячая линия» Управления Росреестра и Кадастровой палаты на тему: «Платные услуги Кадастровой палаты», телефон: 8 (351) 728-75-00 (доб. 4365, 4362, 4361).

В 10 часов 30 минут состоится встреча командира мотострелкового штурмового батальона «Апостол» (позывной «Ангел») Юрия Леонидовича Гагарина со слушателями Военного учебного центра при ЮУрГУ с темой патриотического воспитания. В рамках встречи будет открытый диалог по проведению специальной военной операции (Челябинск, ул. Марата, д. 8, Военный учебный центр при ЮУрГУ, сбор СМИ в 10:10).

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 13 часов состоится открытая встреча «Откуда на Южном Урале казаки взялись?», приуроченная к Году культурного наследия народов России (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, Челябинская областная публичная библиотека, третий этаж, главный зал).

В программе: рассказ об истории казачества на Южном Урале, глубине и красоте казачьей культуры и необычности некоторых обрядов и традиций; а также постановки, перформансы, песни и выступление казачьего ансамбля.

В 13 часов состоится в онлайн формате открытое заседание экспертного совета рейтинга лучших вузов России RAEX-100. Регистрация.

С 14 до 16 часов в Магнитогорске в Фудмолле «Притяжение» состоится беседа о растениях парка, флористических трендах и новинках в индустрии садоводства. Будет возможность задать вопросы по теме, получить на них экспертные советы и услышать профессиональное мнение.

В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие тематической выставки «Моя любимая мама» (Челябинск, ул. Сони Кривой, 3).

В экспозиции выставки будут представлены живописные и графические работы, произведения искусства художников из Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Копейска, а также учеников художественной студии.

В 16 часов 30 минут состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (Челябинск, ул. Кирова, д. 114, гербовый зал).

В 17 часов в выставочном зале детской художественной школы искусств (ДХШИ) состоится открытие выставки «30 лет. Уроки мастерства». Зрители увидят произведения искусства, созданные молодыми мастерами (Челябинск, ул. 40-летия Октября, 21).

В 18 часов состоится подведение итогов премии для поддержки инициативной молодёжи Челябинской области #ДвигайЧЕ (Челябинск, ул. Клары Цеткин, 11, территория Лектория).

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

Афиша спортивных мероприятий.

ДЛЯ СПРАВКИ

17 ноября - Международный день студентов.

17 ноября - Международный день недоношенных детей.

17 ноября - День участковых уполномоченных полиции в России.

17 ноября 2022 года – Всемирный день философии.

17 ноября 2022 года – День отказа от курения (отмечается в третий четверг ноября).

17 ноября в народном календаре – Ерема – сиди дома.

17 ноября 1757 года в Петербурге учреждена Академия художеств (сегодня – Российская Академия Художеств).

17 ноября 1948 года в Санкт-Петербурге поставлен на вечную стоянку крейсер «Аврора».