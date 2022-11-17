Анонсы событий и мероприятий на 18 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 ноября.

С 9 до 18 часов будет проходить Челябинский экономический форум. Программа (Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, 38, Ледовая арена «Трактор»).

В 9 часов начнутся мероприятия в рамках десятого Всероссийского Дня правовой помощи детям в 2022 году.

Граждане могут получить правовую помощь по вопросам опеки и попечительства, детско-родительских отношений и защиты прав несовершеннолетних. Кроме того, запланированы мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 9 часов 30 минут состоится пресс-тур на тему внедрения системы долговременного ухода в Челябинской области в рамках регионального проекта «Старшее поколение» (на примере КЦСОН по Центральному району г. Челябинска).

Программа:

В 9 часов 30 минут - пресс-подход к министру социальных отношений Ирине Буториной.

В 10 часов 30 минут – пресс-подход к заместителю директора комплексного центра Светлане Горбуновой.

В 10 часов 40 минут - съемка участницы пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода.

В 9 часов 30 минут продолжится женский форум «Стальное кружево Урала» - URAL IRON LACE. Программа (Челябинск, ул. Труда, 179, отель «Radisson Blue», сбор СМИ в девять часов).

С 10 до 12 часов состоится Единая горячая линия Управления Росреестра и Кадастровой палаты, приуроченная ко Дню правовой помощи детям.

В 11 часов министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева посетит детский травмпункт на новом месте в ГКБ№9 и проконтролирует условия, в которых получают помощь маленькие пациенты (Челябинск, ул. 5-я Электровозная, д. 5, корпус №14, подъезд со стороны улицы 4-й Целинный переулок).

В 15 часов состоится церемония открытия Всероссийских соревнований среди обучающихся – первенство РОФСО «Юность России» по гиревому спорту среди юношей и девушек от 15 до 18 лет (спортивный зал легкоатлетического комплекса имени Е. Елесиной).

В 15 часов в кинотеатре имени А. С. Пушкина состоится кинофестиваль «Урал, я люблю тебя» (Челябинск, ул. Пушкина, д. 64).

В 15 часов 30 минут состоится подведение итогов регионального Фестиваля сельских талантов и церемония награждения (Челябинск, пр. Ленина, 75, ЮУрГАУ).

В 17 часов в рамках образовательного проекта «Разговоры на кухне» состоится встреча с заведующим музея Челябинского металлургического комбината Сергеем Лебедевым. Тема беседы: «Жизнь металлургов в объективе кинокамеры» (Челябинск, ул. Коммуны, 69, Центр историко-культурного наследия города).

В 18 часов музыкально-пластический театр «Аккорд» покажет спектакль «Паутиния» (ул. Челябинская, 7, Дворец культуры «Новосинеглазово»).

В 18 часов в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится бесплатный показ фильма «Южный Урал. Следы веков». Зрителям расскажут о малоизвестных исторических фактах, находках археологов и открытиях наших ученых (Челябинск, ул. Труда, 183, корп. 1).

В 18 часов в Доме архитектора состоится паблик-ток «Уральский фэшн: угрозы и возможности». Участники - те, кто проектирует, производит и продвигает на Южном Урале одежду, обувь и аксессуары под собственными брендами. Регистрация (Челябинск, пр. Ленина, 41А).

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

Афиша спортивных мероприятий.

ДЛЯ СПРАВКИ

18 ноября - День рождения Деда Мороза.

18 ноября в народном календаре – День Ионы.

18 ноября 1699 года Петр I издал Указ о добровольной записи на службу в солдаты «изо всяких вольных людей».

18 ноября 1775 года издан манифест о новом областном делении России (империя разделилась на 50 губерний).

18 ноября 1842 года император Николай I издал указ о построении первого постоянного моста через Неву в Санкт-Петербурге. Мост был открыт в 1850 году. Первоначально он был назван Благовещенским, а затем переименован в Николаевский. В 2007 году после реконструкции мосту вернули историческое название – Благовещенский.